Pallamano. Il Salumificio Riva chiamato alla vittoria contro il Vigasio

Sabato al PalaSangiorgio la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2

“Il fatto di aver recuperato qualche elemento ci ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista”

MOLTENO – Sabato 17 dicembre si giocheranno le partite valide per la prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano. Ultimo impegno di questo 2022, anche se bisogna dire che il campionato si prenderà solo un paio di settimane di sosta (per le feste natalizie), per tornare il 7 gennaio con le sfide del secondo turno di ritorno con Molteno impegnato nel posticipo di domenica 8 gennaio, sul campo del Malo.

Pensiamo però all’imminente sfida di sabato sera al PalaSangiorgio (sabato ore 20), con la formazione di Branko Dumnic, che ospiterà il Vigasio compagine che si trova al quint’ultimo posto della classifica generale con 8 punti all’attivo. Il Salumificio Riva Molteno al momento è quinto (in compagnia del Torri), a quota 16. Al di là della classifica in sé, in casa Molteno c’è molta fiducia di poter chiudere il 2022 con un’altra vittoria. Gli ospiti arrivano da un successo interno contro Belluno (compagine che aveva pareggiato contro Molteno nel turno precedente), con i ragazzi di Dumnic che però la settimana scorsa hanno vinto un match delicato ed ostico contro il Torri.

Si sta delineando, comunque, ciò che il tecnico montenegrino sta rimarcando da alcune settimane: “Il fatto di aver recuperato qualche elemento ci ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista, e ci tenevo, e ci tengo, a vincere tutte le sfide prima della sosta. Lo abbiamo fatto contro Torri e scendiamo in campo contro Vigasio, rispettando sempre l’avversario, ma giocando una sfida attenta e concreta per conquistare i due punti in palio”.

Il Molteno fra le mura amiche ha sempre fornito buone prestazioni, e grazie anche all’incitamento dei propri tifosi, sicuramente contro Vigasio i locali disputeranno un ottimo match. E’ fondamentale vincere questa sfida per chiudere bene una stagione un po’ sfortunata per Molteno, società che però ha saputo, con grande professionalità gestionale, e serietà, gestire questa ostica situazione. I ragazzi sono sempre rimasti concentrati, lavorando con grande ottimismo. Il momento no sembra ormai passato. Il Molteno è convinto di disputare un ottimo girone di ritorno, ma prima bisogna vincere contro il Vigasio.