Pallamano. In serie B sconfitta del Salumificio Riva contro Valpellice

Seconda sconfitta stagionale per il team moltenese

Prossima partita sul campo di casa contro il Ferrarin

MOLTENO – Una giornata da dimenticare per la seconda formazione del Salumificio Riva Molteno nel campionato di Serie B, con la squadra del tecnico Esteban Alonso, che si arrende 35-20 sul campo del Valpellice. Seconda sconfitta stagionale per il team moltenese, che si trova davanti una squadra di giocatori con maggior esperienza.

Il Salumificio Riva Molteno non trova efficacia in fase offensiva, con Valpellice che sul piano fisico, prende subito un parziale 5-1. Giusto rimarcare che il Molteno, senza cinque giocatori convocati in Serie A2, fa comunque una buona pallamano per altri venti minuti, arrivando a -1 dai locali. Valpellice tiene bene in difesa, con il tecnico Alonso che ruota tutti i giocatori a disposizione, per dare tempo anche al alcuni ragazzi dell’Under 17 di prendere fiato.

Il Salumificio Riva Molteno prova ad accorciare le distanze ma i continui errori in fase offensiva, fanno la differenza. I piemontesi, invece, sono più precisi nelle conclusioni e vincono meritatamente questa sfida. Prossima partita a Molteno contro il Ferrarin.

Salumificio Riva Molteno: Magni, Redaelli, Limonta, Colombo, Rigamonti, Cesana, Taribello, Sala, Anhoukoun, Crippa, Pizzala, Riva.