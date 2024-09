Pallamano. Intervista al capitano del Molteno Samuele Riva

Riva ricopre il ruolo di capitano per il terzo anno consecutivo

“E’ un onore rappresentare la squadra del mio paese”

MOLTENO – Samuele Riva sarà capitano della squadra di pallamano del Salumificio Riva Molteno per il terzo anno consecutivo. Queste le sue parole: “E’ un onore rappresentare la squadra del mio paese, in cui gioco da sempre. E’ un orgoglio”.

La società sportiva ha commentato riguardo al ruolo di Riva: “Samuele ricopre con grande soddisfazione questo ruolo, anche perchè è un moltenese doc, cresciuto nell’Handball Club San Giorgio Molteno, ed è determinato a raggiungere grandi successi con il club. Come ogni stagione, prima dell’inizio ufficiale del campionato, abbiamo deciso di intervistarlo”.

Di seguito l’intervista.

Come vedi il Salumificio Riva Molteno per questa nuova stagione?

“Dopo i numerosi infortuni che hanno condizionato la scorsa stagione, la società ha deciso di puntare su un roster ampio e di qualità. Abbiamo una rosa profonda, con giocatori che possono alternarsi senza compromettere il livello di gioco. Questo ci permetterà di mantenere alta l’intensità in campo, indipendentemente da chi sarà schierato”.

Parliamo ora del Campionato di Serie A Silver: come lo vedi?

“Il livello rispetto alla scorsa stagione si è decisamente alzato, tutte le squadre si sono rinforzate, rendendo difficile prevedere chi potrà ambire alle posizioni di vertice. Per quanto ci riguarda, credo che abbiamo una squadra completa e ben bilanciata. Non disponiamo forse di una singola stella che faccia la differenza, ma abbiamo un roster che permetterà al coach di sfruttare al massimo le rotazioni. Questo ci garantirà di mantenere un livello fisico e tecnico costante durante l’intero arco delle partite”.

Com’è andata la preparazione con l’innesto dei nuovi giocatori?

“La preparazione è andata molto bene. È stato un percorso lungo, che ci ha dato il tempo di assimilare le idee del coach e di integrarle nel gioco di squadra. Abbiamo disputato diverse amichevoli e tornei, e in tutte le occasioni la squadra ha risposto positivamente, dimostrando un buon adattamento e una crescita costante”.

Cosa ti aspetti a livello personale e di squadra?

“Credo che abbiamo le potenzialità per fare molto bene. Non mi piace fissare obiettivi troppo specifici, preferisco concentrarmi partita per partita. Ogni avversario sarà insidioso e dovremo affrontarlo con la giusta concentrazione. A fine stagione faremo il bilancio, ma sono convinto che, continuando a lavorare come abbiamo fatto finora, potremmo trovarci nelle posizioni di alta classifica. Colgo l’occasione per invitare tutti i nostri tifosi a sostenerci. Siete fondamentali, siete fantastici, e la squadra, la società, sente molto la vostra vicinanza. Consentitemi infine di augurare una buona stagione al nostro direttivo, ai tecnici, agli allenatori ed un grazie a tutti i nostri sponsor. Forza Molteno!”.