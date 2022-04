Pallamano Molteno. Al PalaSangiorgio big match contro la capolista Malo

Sabato sera il Salumificio Riva si gioca il proprio destino in serie A2

“I ragazzi si sono allenato molto bene. Dobbiamo scendere in campo e vincere questa sfida”

LECCO – Ci siamo. Sabato sera, al PalaSangiorgio (ore 20) di Molteno, si disputerà una sfida importante, e forse decisiva, fra due formazioni che stanno ricoprendo un ruolo importante nel campionato di serie A2 di pallamano.

Si gioca per la 9^ giornata di ritorno, con il calendario che mette di fronte il Salumificio Riva Molteno di Branko Dumnic, seconda forza del campionato, e la capolista Malo. Tre i punti di differenza in classifica tra le due formazioni. Un divario che, in caso di vittoria della squadra oro nero, riaprirebbe i giochi per la qualificazione alle final six per la promozione in Serie A. In caso di sconfitta, ovviamente il Malo costruirebbe una forbice importante tra sé e le pretendenti alla vittoria del campionato.

Al di là della classifica, il Molteno scenderà in campo per concretizzare alcuni punti importanti, sotto l’aspetto tecnico e agonistico. Prima di tutto dimostrare il proprio valore, una squadra basata sulla quasi totalità di giocatori moltenesi, cresciuti nel vivaio della società lecchese e attrezzati per lottare al vertice del torneo. Secondo aspetto, cercare di ribaltare la sconfitta dell’andata (26-20). Terzo, ma non ultimo punto, regalare ai propri tifosi una vittoria di spessore e di grande richiamo. Ci sono tutti gli aspetti per assistere a una grande sfida.

“Dobbiamo scendere in campo e vincere questa sfida. Consapevoli che troveremo di fronte una squadra attrezzata, compatta e che esprime un’ottima pallamano – dice il ds Matteo Somaschini -. Nelle prossime tre giornate si deciderà il cammino del Molteno. La società vuole i playoff, che rimangono sempre il primo obbiettivo della stagione. Poi giochiamo in casa e questa situazione ci deve dare motivazioni maggiori. I ragazzi si sono allenati molto bene, con il tecnico Dumnic che ha parlato molto con la squadra provando i vari schemi da adottare in ogni tipo di situazione di gioco che si presenterà. Siamo fiduciosi e invito tutti i tifosi a venire al PalaSangiorgio per sostenere i nostri ragazzi”.