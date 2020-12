Pallamano. Molteno in trasferta a Trieste per cercare il riscatto

Difficile match per il Salumificio Riva Molteno

Onelli: “Ci proveremo con tutte le nostre forze”

MOLTENO – C’è voglia di tornare a giocare in casa Salumificio Riva Molteno, consapevoli che il match di martedì 8 dicembre sera a Trieste presenterà tante insidie. Ma non c’è tempo di pensare troppo alle difficoltà che si dovranno affrontare. L’attuale posizione in classifica della formazione di coach Onelli costringe il Salumificio Riva Molteno ad affrontare ogni sfida con la convinzione di conquistare un risultato importante.

La partita di Trieste, sfida valida per la dodicesima giornata di andata del campionato della Serie A Beretta, sarà un ottimo test per capire a che punto è il Molteno. In questo periodo il tecnico Onelli ha lavorato molto bene su ogni aspetto tecnico e tattico. C’è sicuramente ancora da migliorare, ma la formazione lecchese sta assimilando gli schemi del nuovo tecnico. Trieste arriva da un periodo purtroppo contraddistinto da una lunga pausa, dovuta a stop forzati di alcuni giocatori per il Covid.

Certamente i triestini saranno molto determinati a disputare una gara perfetta e portare a casa la vittoria. Trieste, squadra della neo presidentessa Alessandra Orlich, fondata nel

1970, è una certezza nel mondo della pallamano, essendo la squadra più titolata nel panorama nazionale. Martedì pomeriggio (ore 18) al Palachiarbola, bisognerà aspettarsi una formazione alabardata certamente determinata. Il Salumificio Riva Molteno, ovviamente, non vorrà fare sconti e giocherà sino all’ultimo per la posta in

palio.

“Mi aspetto sicuramente una squadra che metterà in campo tutte le sue potenzialità, perché la storia di questa formazione parla da sé – ha detto coach Salvatore Onelli -. Per il Molteno sarà difficile fare risultato al Palachiarbola, ma ci proveremo con tutte le nostre forze, anche perché il Molteno ha il suo forte potenziale di gruppo e le sue individualità. I ragazzi si sono allenati molto bene in queste settimane e sono pronti e carichi per questa nuova sfida”.