Pallamano Molteno, iniziano le final eight per la squadra Under 20

In campo a Chieti dal 31 maggio al 4 giugno

“Le qualità per fare bene non ci mancano”

MOLTENO – Una stagione intensa e impegnativa anche per la formazione Under 20 dell’Handball Club San Giorgio Molteno. La fase finale che assegnerà il titolo di campioni d’Italia Under 20 si giocherà a Chieti, tra le migliori otto squadre dei due gironi del campionato Youth League. Le partite si giocheranno dal 31 maggio al 4 giugno con una fase iniziale a gironi e una successiva per determinare i vari piazzamenti dal primo all’ottavo posto.

“Ci siamo qualificati per le finali nazionali come quarti nel girone A (centro-nord Italia), che ha determinato il nostro posizionamento nella fase a gironi delle Final Eight – ha detto il capitano della squadra moltenese Under 20, Leonardo Colombo -. Dovremo affrontare inizialmente Merano, Carpi e Camerano, tre squadre di alto livello sulla carta, che vantano la presenza di alcuni giocatori militanti in serie A Gold. Tra queste abbiamo già affrontato Merano in regular season, subendo una sconfitta di misura per 37-35, ma dimostrando di potercela giocare fino alla fine. Sicuramente non partiamo come favoriti per la vittoria finale, ma Molteno, come ha già dimostrato più e più volte è in grado di andare oltre ai pronostici e portare a casa risultati. Le qualità per fare bene non mancano a questa squadra. Ci stiamo preparando al meglio tutti i giorni per arrivare pronti al 31 maggio. Purtroppo, a causa di un infortunio rimediato nelle finali di serie A2 ad inizio maggio, io non potrò giocare alle Final Eight, ma sarò sicuramente presente con la squadra, a sostenere i miei compagni e fare il tifo per loro. Sempre forza Molteno”.