Pallamano Molteno, sfida da dentro o fuori contro Arcom

Il Salumificio Riva si gioca l’ingresso alle final six

“Sabato sera non possiamo sbagliare nulla”

MOLTENO – Ci siamo. Tutto in sessanta minuti. Sabato 30 aprile, ore 20, al PalaSangiorgio di Molteno, il Salumificio Riva si gioca l’intera stagione. Una stagione difficile, impegnativa, ricca di insidie, ma anche di importanti soddisfazioni, che per l’intero campionato non è riuscita a delineare (a meno di due giornate dalla fine della regular season) le due squadre che parteciperanno alle Final Six e che si contenderanno i due posti a disposizione per approdare nella massima serie.

Sarà quindi la sfida interna contro Arcom, squadra veneta di Camisano Vicentino, a sancire il verdetto definitivo di quello che sarà il cammino della compagine guidata dal tecnico montegrino Branko Dumnic, in questa stagione 2021-22. Il calendario, infatti, propone il match tra le due seconde della classe nel Girone A: Molteno contro Arcom appaiate a quota 42 punti, a un solo punto dalla capolista Malo.

Un Salumificio Riva Molteno che arriva a questa sfida dopo aver vinto 21 partite e subendo tre sconfitte; Arcom con all’attivo venti vittorie, due sconfitte e altrettanti pareggi. La squadra oronero, nel girone di ritorno, ha alzato bandiera bianca solo alla seconda giornata in quel di Ferrara, infilando poi nove vittorie consecutive. Uno vero e proprio spartiacque la sconfitta di Ferrara, che ha cambiato letteralmente il carattere e la mentalità della squadra, cresciuta di partita in partita, credendo soprattutto nelle potenzialità di questo splendido gruppo.

Gli ospiti arrivano invece da sei successi consecutivi, avendo perso alla quinta giornata sul campo del Torri. Ricordiamo che all’andata il Molteno fu sconfitto con il punteggio di 30-24. Un dato importante da rimarcare è quello che la formazione del tecnico Dumnic ha creato un vero e proprio fortino in questa stagione al PalaSangiorgio, dove ha sempre vinto tutte le partite casalinghe disputate sino ad ora.

“Ci giochiamo tutto. O dentro o fuori. Ci giochiamo la partita che vale il passaggio alla Final Six, che sarebbe il primo vero obbiettivo della società. Sappiamo il potenziale della squadra avversaria ma nello stesso tempo conosciamo, e lo sanno anche gli avversari, il potenziale e la compattezza del Molteno – ha detto il ds Matteo Somaschini -. Sabato sera abbiamo vinto una sfida importante, giocando una pallamano perfetta, che ha fatto sembrare il Torri una squadra di un altro livello, rispetto invece a quello che ha realmente dimostrato per tutto il campionato. Siamo consapevoli che contro l’Arcom non possiamo sbagliare nulla. Il tecnico Dumnic sta preparando questa sfida con la giusta intensità e concentrazione. Il Molteno ha la forza, le capacità e le qualità per vincere questa sfida. L’arma in più del Molteno sarà sicuramente il nostro splendido pubblico, il vero ottavo uomo in campo. Siamo orgogliosi come società di rappresentare uno dei palazzetti più ‘caldi’ nel panorama della pallamano italiana, con un aumento costante e assiduo nelle presenze dei nostri tifosi, che ovviamente aspettiamo per il tutto esaurito di sabato sera!”.