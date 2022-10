Pallamano, Serie A2. Salumificio Riva Molteno sconfito a Trieste

I padroni di casa si sono imposti per 29 a 20

TRIESTE – Niente da fare per il Salumificio Riva Molteno contro Trieste nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A2 di pallamano. I padroni di casa si sono imposti per 29 a 20 (primo tempo 13-9), con il Salumificio Riva Molteno che ha trovato un solo vantaggio nell’arco della partita, proprio all’inizio del match, quando si è portato sullo 0-1 grazie alla rete di Garroni.

Ovviamente Trieste, grazie ad alcuni dei suoi giocatori di grande esperienza, che per anni hanno militato anche nella massima serie, hanno ribaltato la situazione, trovando una serie di break importanti. Il Molteno ha tenuto bene il campo fino al termine del primo tempo: 13-9.

Nella ripresa in casa moltenese si fa sentire la fatica, considerato che il tecnico Dumnic, ha poche possibilità di fare dei cambi, causa la panchina corta. I ragazzi hanno comunque messo in campo un grande cuore ed una grande determinazione.

La squadra triestina non ha concesso regali, allungando ulteriormente lo score. Successo meritato per Trieste con il Molteno che torna dalla trasferta friulana con una sconfitta, ma con una sosta di campionato provvidenziale che servirà per recuperare energie ed infortuni. Nulla di compromesso, il campionato è iniziato da poco, la squadra è molto giovane ed ha grandi margini di miglioramento.

Un inizio di campionato decisamente sfortunato per la compagine lecchese, dove nell’arco di quattro partite, ha perso per infortunio Riva Samuele, De Angelis Alessandro, Redaelli Manuel e durante il match giocato domenica, altri due giocatori, Nicolò Garroni e Leonardo Colombo. Un momento difficile per la squadra del tecnico montenegrino Branko Dumnic, considerato le molteplici defezioni

TABELLINO – Salumificio Riva Molteno: Donatello, Garroni 2, Sala 2, Bonanomi 4, D”Aguanno 1, Riva, Tagni 5, Colombo, T. Crippa 1, R. Crippa 1, Beretta, Campestrini 3, Radaelli 1, Randes.