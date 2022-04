Pallamano Serie A2. Un finale di campionato infuocato per il Molteno

Quattro squadre racchiuse in soli cinque punti

Solo due i posti utili per accedere alla fase successiva

MOLTENO – Mancano tre giornate alla conclusione della regular season del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, con quattro squadre racchiuse in cinque punti, per soli due posti utili per accedere alla fase successiva.

Potrebbero, sabato sera, scendere a tre le formazioni in lotta per i play off se, ovviamente, il Salumificio Riva Molteno riuscirà a portare a buon fine il suo impegno casalingo. Entriamo, quindi, nella presentazione della undicesima giornata di ritorno, con il Salumificio Riva Molteno che affronterà al PalaSangiorgio (ore 20) il team vicentino del Torri. La classifica vede al comando il Malo con 41 punti (impegnato sul campo del Vigasio), a 40 punti il Molteno e l’Arcom (quest’ultimo di scena a Palazzolo) e a quota 36 il Torri.

“Loro si giocano le ultime carte per cercare di rientrare nel giro, sperando che arrivino notizie importanti dagli altri campi. Ma noi dobbiamo solo pensare di fare la nostra partita da grande squadra – dice il ds Matteo Somaschini -. I ragazzi da martedì sono rientrati in palestra allenandosi con grande determinazione e con il tecnico Branko Dumnic che ha potuto ‘riabbracciare’ tutti gli effettivi. Questa è una splendida notizia per Molteno”.

Che partita sarà quella contro Torri? “All’andata vincemmo 25-22 giocando molto bene. Con autorità senza commettere molti errori. Per Molteno è la prima delle due sfide che deciderà il cammino del nostro gruppo. Dopo Torri affronteremo in casa Arcom. In due turni si deciderà il campionato. Molteno sta giocando bene, il gruppo è compatto ed è convinto dei propri mezzi. Pensiamo adesso di vincere la sfida contro Torri”.

C’è quindi molta convinzione da parte vostra di andare alle Final Six? “Indubbiamente si. Sappiamo che abbiamo tutte le credenziali e le potenzialità per conquistare questo traguardo. Ma dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine e per ogni singola partita. Nelle prossime due sfide ci aspettiamo anche il pubblico delle grandi occasioni. I nostri tifosi potrebbero diventare l’arma in più per conquistare il pass alle Final Six”.