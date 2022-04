Pallamano serie B. Il Molteno espugna il campo del Cassano

Splendida affermazione esterna del Salumificio Riva

Grande prestazione di tutta la squadra che vince lo scontro diretto e mantiene il primato

MOLTENO – Decima vittoria nel campionato di Serie B per la seconda formazione del Salumificio Riva Molteno, allenata da Esteban Alonso, che vince 20-26 sul difficile campo del Cassano. Partita molto equilibrata fin dall’inizio, con Molteno deciso in fase difensiva, ma poco concreto in fase offensiva. Bene il portiere Marco Colombo che evita alcune reti, evidenziando grande posizione e una forte reattività. La squadra cerca di accelerare in transizione, mantenendo un +2 nel risultato. Negli ultimi cinque minuti Cassano approfitta di qualche sbaglio offensivo del Molteno, trovando la parità. Primo tempo che si conclude 10-10.

Nel secondo tempo il Salumificio Riva Molteno parte forte, trovando il vantaggio subito con buone azioni. Cassano cerca di ricuperare e a quindici minuti dalla fine trova ancora il pareggio. Da qui, la squadra oro nero mantiene il giusto approccio (come in tutta la partita). Difesa aggressiva e attenta, sommata alle parate di Nico Rigamonti e alle reti di Tagni e Sangiorgio: il Molteno si porta nuovamente sul +2. Arriva la rete di Samuele Sala che carica ulteriormente la squadra. Il team lecchese dilaga e vince con grande merito. Grande prestazione di tutta la squadra, che vince lo scontro diretto, mantenendo il primato. Ora mancano solo tre partite al termine del campionato, con i giovani ragazzi moltenesi a inseguire questo importante traguardo.

Salumificio Riva Molteno: Magni S., Tagni D., Redaelli M., Limonta A., Bonanomi R., Sangiorgio S., Sala S., Redaelli L., Cesana N., Crippa R., Rigamonti N., Colombo MV., Malacarne A., Crippa T., Riva S., Pizzala N.