Pallamano serie B, nuova vittoria per i giovani moltenesi

Nono successo in campionato per il Salumificio Riva

Battuto il Vigevano con il punteggio finale di 22-37

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno vince anche sul campo del Vigevano con il punteggio finale di 22-37, infilando la nona vittoria nel campionato di Serie B. I giovani ragazzi del Salumificio Riva Molteno, entrano decisi in campo per portare a casa la vittoria, ed i due punti in palio. Ci vuole qualche minuto prima che la partita, subisca decisamente un cambio importante. Nei primi dieci minuti, infatti, le squadre si misurano, si controllano, e c’è anche un po’ di paura nel costruire il gioco, e concretizzare le varie situazioni offensive.

Il Molteno cresce ed è efficace in attacco ma evidenzia qualche difficoltà in fase difensiva. La squadra moltenese, è comunque in serata e con un gap di 4-15 chiude il primo tempo sul punteggio di 9-19. Bene l’ingresso in campo del capitano Sergio Magni, che ha fatto da chioccia a un ottimo gruppo di giovani, i quali in questo campionato si stanno misurando e migliorando di partita in partita.

Nel secondo tempo si parte con ancor più decisione da parte della squadra oro nero. Entrano inoltre in campo alcuni ragazzi dell’Under 17 che danno il loro contributo, mantenendo una buona prestazione in tutte le fasi di gioco e riuscendo ad allungare cosi il gap a +15. Da segnalare il primo gol stagionale per Riccardo Anhoukoun e positive anche le prestazioni dei portieri Nicolò Rigamonti e Marco Colombo.

Salumificio Riva Molteno: Magni, Limonta, Mv Colombo, L. Colombo, Sangiorgio, Bonanomi, Taribello, Sala, Cesana, Redaelli, Anhoukoun, Malacarne, Rigamonti, Crippa, Riva, Pizzala.