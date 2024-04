Pallanuoto. Eccellente weekend per la Viribus Unitis di Bosisio Parini

La squadra dell’U19 conquista la matematica promozione in Serie A

BOSISIO PARINI – Domenica scorsa è stata una grande giornata per le squadre della Pallanuoto Viribus Unitis di Bosisio Parini. Gli u19 vincono 6 a 2 il derby contro la Pallanuoto Lecco, con una grande prestazione difensiva e con due giornate di anticipo, conquistano la matematica promozione in Serie A.

Ottime vittorie anche per gli u17 e gli u11, rispettivamente contro Pallanuoto Milano e Pallanuoto Arese, che mantengono il secondo posto nei rispettivi gironi. Sconfitte indolore per u15 e u13 contro Franciacorta e Arese, che non compromettono il cammino in campionato.