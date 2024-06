Pallanuoto. L’Under 13 della Viribus centra la finale

Risultato eccezionale per i ragazzi di Lanfranconi vincono 24-0 nell’ultima giornata di campionato

Domenica 9 giugno la finalissima contro la SGS Arese

BOSISIO PARINI – Entusiasmo alle stelle per la Viribus Unitis, che nella categoria U13 raggiunge più che meritatamente la finale grazie a una prestazione maestosa effettuata domenica nella piscina di Treviglio. I ragazzi di Stefano Lanfranconi, infatti si impongono per 24-0 contro la Como Nuoto che non può nulla contro una Viribus decisamente più preparata. Si chiude dunque con una roboante vittoria il convincente campionato effettuato dalla squadra di Bosisio, che con 24 punti, 8 vittorie e ben 121 gol segnati si assicura la finalissima centrando il secondo posto in campionato.

Ora l’appuntamento è per domenica 9 giugno, dove a Treviglio la Viribus si contenderà il titolo con la SGS Arese, la quale ha chiuso al primo posto la regular season con 33 punti ed una sola sconfitta.