Rugby. Ripartono i corsi per i “ciucci ribelli” dell’Oggiono Rugby Club

Esauriti i posti in poche ore, grande soddisfazione per i dirigenti oggionesi

La realtà fondata da Vinicio Pellegrino può contare ormai su più di cento tesserati

OGGIONO – In un periodo molto complesso per lo sport giovanile, un segnale di gioia e speranza arriva dai cosiddetti “ciucci ribelli” dell’Oggiono Rugby Club. Dopo diversi mesi, la società ha fatto partire il corso, raccogliendo un grandissimo entusiasmo.

“I ragazzi delle categorie più grandi si allenavano da un po’, seguendo alla lettera le disposizioni federali: no contatto, , distanziati e con un pallone a testa. L’unica categoria che non eravamo riusciti a far partire era quella Under 6, i cosiddetti “ciucci ribelli”. Non eravamo sicuri che, in un periodo come questo, ci sarebbe stato interesse” dichiara Vinicio Pellegrino, responsabile tecnico della società.

Dopo l’insistenza di qualche genitore, Pellegrino ha deciso di provare a far partire il corso, ottenendo un clamoroso successo. “Le regole ci permettono di fare gruppi non superiori alle dieci unità – dichiara – e in pochissime ore abbiamo esaurito i trenta posti disponibili. Per me è una grande soddisfazione, questi ragazzi potranno iniziare a sviluppare le loro capacità motorie con esercizi propedeutici e anche fare attività sportiva all’aperto, visto che non possiamo svolgere allenamenti in palestra”.

L’Oggiono Rugby Club, fondato nel 2014, può contare ormai su oltre cento mini atleti, frutto di un lavoro capillare che ormai va avanti da sei stagioni sportive.