FOLGORE CARATESE – NIBIONNOGGIONO 1-1

Citterio illude nel primo tempo; Bartulovic pareggia nella ripresa

VERANO BRIANZA – Si apre con un pareggio per 1-1 la prima stagione della storia del NibionnOggiono in Serie D. La compagine guidata da Giuseppe Commisso, di scena sul campo della Folgore Caratese, si porta in vantaggio nel primo tempo con Citterio ma viene raggiunta nella ripresa da Bartulovic.

La partita

In avvio di gara i padroni di casa si rendono pericolosi con Marconi, che colpisce pericolosamente di testa da calcio d’angolo e chiama Vinci ad un intervento subito importante.

Il NibionnOggiono risponde con una combinazione tra Citterio e Isella, che libera quest’ultimo al tiro con la palla che però viene deviata in corner da un difensore. Poco dopo è invece Citterio ad andare alla conclusione, con Delventisette che comunque para la sfera senza troppi affanni.

Al 26′ però l’estremo difensore di casa non può nulla quando Citterio colpisce forte nell’angolo basso dopo un ottimo controllo al limite dell’area.

Nella seconda metà del primo tempo non si registrano più vere occasioni da rete; il NibionnOggiono dopo la rete del vantaggio gestisce bene la partita ma in avvio di ripresa la Folgore Caratese trova la via del pareggio.

Al 56′ Valotti serve in area il neoentrato Bartulovic che in tap-in sigla l’1-1. Nell’occasione i ragazzi di Commisso reclamano col direttore di gara per la posizione iniziale di Valotti che appare di fuorigioco.

A questo punto il NibionnOggiono torna all’attacco ma la reazione non è del tutto convinta. A provarci è Iori che però calcia troppo debolmente per poter impensierire Delventisette.

Nel finale sono invece i padroni di casa a provarci con maggior insistenza: al 79′ il palo grazia Vinci su un colpo di testa di Valotti, mentre in pieno recupero il portiere ospite para bene su un tiro dal limite di Agnelli.

La gara si chiude dunque sull’1-1 e il NibionnOggiono muove così il primo passo di una stagione che si preannuncia come molto impegnativa. Domenica prossima al “De Coubertin” arriverà il Seregno, che oggi ha superato con un netto 3-0 il Villa Valle.

Le altre partite

Le altre gare della prima giornata hanno fatto registrare la netta vittoria esterna (2-5) della Tritium sul campo dell’Inveruno, i successi interni di Levico Terme (3-1 sulla Castellanzese), Ponte San Pietro (1-0 sulla Virtus Bolzano), Pro Sesto (3-1 sull’Arconatese), Scanzorosciate (1-0 sul Brusaporto) e i pareggi tra Caravaggio e Virtus Ciserano Bergamo (3-3), tra Milano City e Legnano (0-0) e tra Sondrio e Dro Alto Garda (1-1).