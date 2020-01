Volley, serie D. Bulciago torna a gioire, vittoria 3-1 contro Noratech Cosio Valley

BULCIAGO – Bulciago torna a gioire grazie alla vittoria per 3-1 in casa contro Noratech Cosio Volley, sabato 11 gennaio 2020. I tre punti mancavano addirittura dalla prima giornata (Edilcoming – Pol. Bulciago 1-3), ma i ragazzi allenati da mister Eugenio Salvioni – impegnati nel campionato regionale di serie D di pallavolo – sono finalmente riusciti ad invertire una rotta che, tutto sommato, si è comunque rivelata più positiva di quello che si potrebbe pensare. Sì, perché nonostante le vittorie siano state solo tre su dieci partite giocate, la Pallavolo Bulciago si trova a 12 punti e al decimo posto in classifica (in un girone di quindici squadre). Un risultato finora più che discreto, se si considera che la maggior parte degli elementi della rosa è alla prima esperienza in un campionato regionale.

Il buon rendimento mostrato dopo dieci partite di campionato si può ricondurre ad un gioco semplice e concreto, oltre che ad una mentalità votata al sacrificio e all’abnegazione. Non a caso, delle sette partite perse dalla compagine lecchese, solo tre non hanno portato punti: le altre quattro sono arrivate per 3-2, garantendo comunque la conquista di un punto; il che certifica il carattere sfrontato e combattivo infuso nelle teste dei giocatori da mister Eugenio Salvioni, esperto allenatore arrivato ad ottenere, in carriera, buoni risultati anche in campionati di categorie superiori.

Mister Salvioni che, tra l’altro, può avvalersi anche del supporto di alcuni giocatori più navigati presenti in rosa, tra i quali il capitano Valente Camesasca (12) e il libero Ambrogio Viganò (16) che, insieme agli altri veterani Luca Bianco (15), Luca Ravasio (6), Claudio Sosio de Rosa (4) e Marco Gaiti (1), hanno un duplice ruolo: in primo luogo giocatori, ma anche vere e proprie “chiocce” per la restante parte della rosa, composta da ragazzi poco più che ventenni: Giacomo Cappeller (7), Mauro Fumagalli (8), Mattia Innaurato (5), Alessandro Limonta (21), Emanuele Scanziani (9), Stefano Talassi (11) e Matteo Tomasetto (10).

Un mix di esperienza e freschezza che incide positivamente sulla coesione del gruppo, dimostratosi in ogni momento compatto e affiatato, come testimoniato anche dalla pagina Instagram ufficiale della società (@volley.bulciago), che tiene costantemente aggiornati gli utenti su news, risultati e impegni della squadra. E probabilmente è questo spirito di coesione che piace al pubblico, considerata la grande affluenza registrata al Palazzetto di via Don Guanella in queste prime partite di campionato.

Campionato che è ancora lungo e che ha visto la Polisportiva Bulciago protagonista, finora, di una prima parte di stagione tutto sommato positiva, al netto di pochissime (e giustificate) prestazioni leggermente sottotono. Ma vietato abbassare la guardia: sabato 18 gennaio i ragazzi sono attesi dall’importante trasferta a Milano contro Gonzaga, anch’essa appaiata a 12 punti in classifica; sfida che si preannuncia ad alta intensità e che può rappresentare per la formazione lecchese un’occasione importante per allungare sulle ultime della classe oltre che per accumulare punti fondamentali in chiave salvezza.