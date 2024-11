Basket DR2. Autovittani Pescate, sconfitta casalinga

Lecchesi battuti in casa da Caravaggio (77-88)

Esordio stagionale per il lungo Omar Longhi

MALGRATE– Niente da fare per l’Autovittani Pescate. Neanche l’esordio del lungo Omar Longhi è bastato per vincere la partita casalinga contro il Mombrini Basket ’86 Caravaggio.

La sfida si presenta subito ardua perché Caravaggio ha un roster di categoria superiore e prova subito a scappare via, conquistando la doppia cifra di vantaggio già durante il primo quarto (7-17), chiuso con Pescate in ritardo di cinque lunghezze (20-25). Il distacco si mantiene sostanzialmente invariato anche al termine della seconda frazione (42-48).

Il terzo quarto è il migliore per i pescatesi, in grado di ribaltare completamente il match (64-61). I lecchesi restano in partita fino a cinque minuti dalla fine del match e poi cedono agli ospiti, perdendo 77-88.

Ottima prova del giovane Davide Brambilla – classe 2005! – autore di 11 punti.

“È stata una bella partita, peccato aver ceduto alla frenesia nel finale di gara” dichiara l’allenatore.

AUTOVITTANI PESCATE – MOMBRINI BASKET ‘86 CARAVAGGIO 77-88

PARZIALI: 20-25; 42-48; 64-61

PESCATE: Brambilla 11, Frigerio 2, Galluccio n.e, Puglisi 6, Lafranconi 11, Bassani 12, Ticozzi 6, Bassani S. n.e, Izzo 2, Marabelli 6, Invernizzi 10, Longhi 11. All. Michi.