Basket Olginate. I risultati del fine settimana

Nel campionato di DR3, il quintetto olginatese vince contro Carnate con il punteggio di 66-61

Sconfitta per l’Under 17 contro Limonta Costamasnaga

OLGINATE – Penultima giornata di andata del campionato di DR3, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani che, al palazzetto Iginio Ravasio ha affrontato la formazione di Carnate. Il quintetto olginatese vince 66-61 (parziali 16-6, 38-25, 49-42), conquistando due punti fondamentali per la propria classifica nell’ultima sfida casalinga del girone di andata. Una vittoria cruciale per la classifica, sebbene il team olginatese, dopo un buon inizio, abbia smesso di giocare a basket dalla terza frazione, soffrendo troppo nel finale.

“E’ stata una partita dai due volti. Siamo partiti molto bene, infliggendo agli ospiti anche un +10, con Olginate che non ha giocato un buon basket, ma con giocate semplici, e conclusioni precisi, siamo sempre stati davanti. Quello che mi è piaciuto molto, il fatto che anche nel secondo quarto, abbiamo dato continuità al nostro gioco chiudendo all’intervallo lungo sul + 13” spiega il coach Cattani

Olginate, però, non riesce a chiudere definitivamente la sfida con Carnate, e il coach sottolinea: “In effetti, al rientro dagli spogliatoi, non siamo riusciti a mantenere la stessa continuità, commettendo troppi errori e giocando con poca determinazione. Ma, soprattutto, non ho visto la giusta coesione di squadra. C’è stata troppa individualità, e questo ha permesso a Carnate di rientrare in partita”.

“La partita si è complicata ulteriormente quando, a due minuti dalla sirena, Carnate si è portato a -1. Da lì, è iniziata una serie di falli tattici da entrambe le parti, con Olginate che ha trovato maggiore precisione ai tiri liberi, riportandosi così sul +5. Da questa partita salvo solo i due punti conquistati – conclude coach Cattani – Abbiamo gestito bene il match per circa dieci minuti, ma c’è ancora tanto su cui lavorare“.

Tabellini: Balossi 10, Lesiuk, Pensotti 1, Losa 8, Motta 12, Corti ne, Bonacina 2, Grilli 3, Manzoni 11, Mattavelli 4, Rusconi, Milani 15.

Per quanto riguarda l’Under 17, è stato un derby ben giocato da entrambe le formazioni, con i locali del Limonta Costamasnaga che hanno avuto la meglio, vincendo 63-54 (11-9, 28-25, 43-44) contro il quintetto olginatese della Npo Blu, nel match valido per la seconda giornata della seconda fase del campionato Under 17.

Prima trasferta per il quintetto olginatese allenato da coach Tocalli, impegnato nel derby lecchese contro il Limonta Costamasnaga. Olginate è riuscito anche a prendere il vantaggio, ma la quarta frazione si è rivelata decisiva per l’esito del match.

“Primo tempo equilibrato, in cui le due squadre rimangono sempre a contatto. Partiamo male nel secondo tempo, andando sotto anche di nove punti – continua il coach – Ho chiesto subito un time out, e la squadra rientra in campo, rimarco alcuni aspetti tattici, e con la dovuta cattiveria agonistica, e la zona, piazziamo un parziale di 0-12, trovando un vantaggio di tre punti”.

La Npo punta a vincere questo derby, ma purtroppo negli ultimi tre minuti la partita “scivola” via dalle mani della formazione di coach Tocalli. “Abbiamo giocato punto a punto fino a tre minuti dalla sirena – commenta il coach – Poi, complice qualche errore di distrazione e la bravura dei locali, abbiamo subito un parziale di 6-0 che non siamo riusciti più a recuperare”.

“Sicuramente, rispetto alla prima partita contro Calusco – conclude Tocalli – siamo stati meno intensi in difesa e abbiamo concesso più di dieci rimbalzi offensivi. Inoltre, le percentuali ai tiri liberi e da tre punti non mi soddisfano, sono troppo basse. Ci lavoreremo, anche considerando che avremo un turno di riposo, visto che il girone è composto da sette squadre. Torneremo in campo all’inizio di febbraio contro Di.Po. Bianco di Vimercate.”

NPO: Sala, Vasta, Nuccio (cap.), Colombo, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Sorito, Sow, Caiani, Millin.