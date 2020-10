Basket Serie B. Domani parte la Supercoppa Centenario, Olginate al via

Esordio domenica 11 ottobre alle 18.00 contro Bernareggio

Girone all’italiana, passerà solo la vincente

OLGINATE – La stagione ufficiale della Serie B incomincia domani con la nuova Supercoppa Centenario, una novità del campionato 2020/21. Tutte le formazioni di serie B si affronteranno, divise in gironi da quattro.

La Missoltino.it Olginate di coach Giorgio Contigiani è capitata in un cosiddetto “girone di ferro”. A far compagnia agli olginatesi ci sono infatti la corazzata Vaporart Bernareggio, Robur Varese e Sangiorgese.

A complicare ancora di più la strada della formazione lecchese sarà la formula. La Missoltino.it affronterà tutte le altre avversarie in un girone all’italiana, ma giocherà al PalaRavasio solo la prima partita, contro la favorita Bernareggio, domenica 11 ottobre alle ore 18.00. La settimana seguente i lecchesi andranno al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano e quella successiva al Campus di Varese, casa della Robur.

“La partita contro Bernareggio sarà un test molto difficile, contro la miglior squadra del girone dell’anno scorso, che si è ulteriormente rinforzata. Potremo verificare a che punto siamo con la nostra crescita. Dobbiamo mostrare un atteggiamento positivo e volitivo, mettendo in campo tutto il lavoro fatto in questi giorni. C’è grande voglia di tornare a giocare competizioni ufficiali, anche se non è ancora il campionato” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani.

Se Olginate riuscirà a ottenere il primo posto nel girone D, affronterà la vincente del girone C, ossia una tra Crema, Cremona, Piadena e Ozzano. LA garà si disputerà il primo novembre 2020.

Se vincesse ancora accederebbe alle Final Eight, da disputarsi nel week end del 6-7-8 novembre 2020.

SUPERCOPPA CENTENARIO 2020/21

Girone D