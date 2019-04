Reggio passa al PalaRavasio di un solo punto

Chiusa la striscia di sei vittorie consecutive per la Gordon

OLGINATE – Il sogno di un incredibile qualificazione ai Play Off per la Gordon Olginate si infrange contro la BMR Reggio Emilia. I lecchesi potranno comunque andare a Milano “in gita”, forti della salvezza già raggiunta la settimana scorsa.

L’inizio di gara è in assoluto equilibrio, ma sono i reggiani i primi a cercare lo sprint, chiudendo il primo quarto con sette punti di margine (14-21). Reggio resta attorno alla decina di punti di margine fino a un paio di minuti dalla fine del tempo: Olginate chiude in gara – parziale di otto punti consecutivi! – e va al riposo a contatto (36-40).

Sei punti di Francesco Gorreri in un amen portano la Gordon avanti. Gli olginatesi provano la fuga nel quarto quarto, ma una tripla di Tommaso Gatto a quindici secondi dalla fine fissa il punteggio sul 6-67. De Bettin prova a segnare il canestro della vittoria in penetazione, il tiro esce, gli arbitri non fischiano e la gara si conclude con una vittoria emiliana.

“Devo dire bravi ai miei ragazzi – dichiara coach Massimo Meneguzzo – al 30 dicembre eravamo penultimi, abbiamo fatto qualcosa di incredibile.”

GORDON OLGINATE – BMR BASKET REGGIO EMILIA 66-67

PARZIALI: 14-21, 36-40, 54-56, 66-67

OLGINATE: Tagliabue 13, Marinò 1, Gorreri 14, De Bettin 9, Bartoli 10, Caversazio 6, Carella 3, Bugatti 10, Spera, Bet n.e, Errera, Masocco n.e. All. Meneguzzo.

REGGIO EMILIA: Garofoli n.e, Mastrangelo, Crusca, Farabegoli, Germani 6, Marchetti 17, Bertocco 4, Graziani 4, Gatto 16, Zampogna 6. All. Eliantonio.