Si ferma a tre la serie di vittorie per la squadra di coach Meneguzzo.

Il solo De Bettin in doppia cifra, con undici punti segnati.

OLGINATE – Si interrompe a tre la striscia di vittorie consecutive per la Gordon Olginate. Con un gran ultimo quarto la Rekico Faenza sbanca il PalaRavasio, al termine di una partita non bella ma certamente intensa.

Olginate mette subito le marce alte, approfittando di un inizio pigro della Rekico, ma è solo un fuoco di paglia. La squadra faentina fa esordire il toscano Giorgio Sgobba – appena arrivato da Scafati – e l’ala gira la partita come un calzino. A cavallo tra primo e secondo quarto la Gordon subisce un parziale di dieci punti consecutivi, restando senza canestri dal campo per quasi cinque minuti (15-22). La formazione di coach Meneguzzo è brava a non far scappar via gli ospiti e la tripla di Edoardo Caversazio chiude un parziale di sette punti di fila che riporta la Gordon a una sola lunghezza di distacco (29-30), prima che Faenza sigilli il primo tempo con altri due canestri.

La ripresa inizia con cinque punti da recuperare per la Gordon (29-34), ma la partita scende di qualità. Olginate sbaglia molto e Faenza non segna sostanzialmente mai (2/13 complessivo nel quarto). Una tripla di Francesco Gorreri corona il lungo inseguimento olginatese, impattando a quota quarantuno, col quarto che si chiude in pareggio (42-42).

L’ultima frazione vede esplodere il talento del bomber Mattia Venucci, che infila le prime tre triple tirate e spacca in due la partita. La Gordon si mette in scia ma fatica a trovare la via del canestro – due punti nei primi cinque minuti del quarto – con Faenza che allunga progressivamente arrivando fino al 52-61 finale.

“Siamo stati troppo disattenti su Venucci e pure sulla tripla di Chiappelli, ma il vero problema è che siamo passati da ottanta punti a cinquantadue, con percentuali basse, abusando del palleggio e rifiutando diversi tiri aperti. Brava Faenza, ma penso che se avessimo avuto più accortezza tattica gli avremmo reso la vita ancora più difficile” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo a fine gara.

GORDON OLGINATE – REKICO FAENZA 52-61

PARZIALI: 15-17, 29-34. 42-42, 52-61

OLGINATE: Tagliabue 7, Bartoli 5, Caversazio 8, Bugatti 8, De Bettin 11, Gorreri, Marinò 2, Masocco n.e, Spera 6, Carella, Bet n.e, Errera 2. All. Meneguzzo.

FAENZA: Venucci 16, Sgobba 15, Fumagalli 7, Chiappelli 16, Petrucci 4, Pambianco n.e, Zampa 1, Casagrande 2, Silimbani, Costanzelli. All. Friso