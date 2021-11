Basket Serie B. La Caffè Agostani beffata nel finale

Gli olginatesi sprecano quindici punti di vantaggio nel terzo quarto

Non basta l’incredibile 53% da oltre l’arco per battere Fiorenzuola

OLGINATE – Alla Caffè Agostani Olginate non bastano le grandi prove di Giacomo Maspero – 26 punti e 8/9 da 2 – e di un precisissimo Giacomo Bloise – 6/8 da oltre l’arco – per battere al PalaRavasio la Pall. Fiorenzuola 1972.

Il lecchesi perdono nel finale col punteggio di 91-94.

Nel primo quarto le squadre avanzano “a braccetto” fino al 18-18. Olginate prova a scappare via a cavallo delle prime due frazioni con un parziale di 13-3, toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (31-21). Fiorenzuola non si scompone e si mette pazientemente in scia, con le due formazioni che vanno al riposo sul punteggio di 50-46.

Nella ripresa è ancora la NPO a fare la partita. Due “triple” di Bloise e Maspero fanno volare i lecchesi (68-53), ma gli ospiti tornano nuovamente in partita alla fine del terzo quarto (73-70).

Il lungo inseguimento degli emiliani si completa a meno di tre minuti dalla sirena finale (88-88). Bloise da tre prova l’ultimo strappo, ma saranno gli ultimi punti lecchesi a referto. Fiorenzuola sorpassa con la bomba del bomber Giacomo Filippini – 32 punti in 34 minuti – e Olginate, in una serata in cui ha tirato il 53% da tre – sbaglia le ultime quattro conclusioni da oltre l’arco, compresa quella del potenziale pareggio di Andrea Negri a cinque secondi dalla fine.

CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE – PALL. FIORENZUOLA 91-94

PARZIALI: 22-18; 50-46; 73-70

OLGINATE: Okiljevic 19, Negri 8, Maspero 26, Ambrosetti 8, Natalini n.e, Castagna n.e, Martinalli n.e, Bloise 20, Brambilla 4, Baparape 1, Tomcic 1, Cucchiaro 4. All. Cilio