Basket Serie B. La Gordon conferma Francesco Gorreri

La guardia emiliana resterà anche nel 2019/20

Tiratore mortifero, lo scorso anno ha avuto il 45% nel tiro da tre punti

OLGINATE – I dirigenti della Gordon Olginate continuano ad assemblare il roster della prossima stagione, per affrontare al meglio il terzo campionato consecutivo di Serie B. La società del presidente Fausto Chiappa ha offerto il rinnovo a Francesco Gorreri e la guardia ha accettato con entusiasmo.

“Sono felicissimo di proseguire la mia avventura con Olginate per le ambizioni che ha la società e per potermi allenare con coach Massimo Meneguzzo sin dall’inizio di stagione – dichiara l’esterno emiliano – non potevo farmi sfuggire questa occasione. Nella prossima stagione potrò fare la preparazione e sarò subito pronto a dare il meglio per la squadra e per la società, che ha sempre creduto in me sin dal primo giorno.”

Il ventiquattrenne Gorreri è una guardia di oltre centonovanta cm che ha nel tiro da oltre la linea da tre punti l’arma più efficace. Nella stagione appena conclusa in maglia Gordon ha tenuto una media di 8.5 punti a partita in diciotto minuti di gioco, tirando col 45% da tre punti e con l’83% dalla lunetta.