Basket Serie B. La Missoltino.it aggiunge un giovane talento

In arrivo Giovanni Marazzi

Talento erbese, lo scorso anno a Cantù

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate ha potenziato il reparto lunghi col giovane talento Giovanni Marazzi, in arrivo dal Progetto Giovani Cantù. Il ragazzo è il terzo lungo della formazione olginatese, dopo la conferma per un’altra stagione del capitano Marco Tagliabue e l’arrivo del toscano Giovanni Lenti.

Il diciottenne Marazzi (198 cm – 2002) ha seguito le orme del suo futuro compagno Giacomo Bloise. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi sul parquet al Le Bocce Erba, passa nel florido vivaio canturino, dove ha concluso il percorso giovanile anticipatamente a causa della pandemia.

La scorsa stagione, a soli diciassette anni, ha avuto anche l’occasione di giocare qualche scampolo di partita con la Serie Cgold di Cantù, terminando l’anno con quasi due punti di media, in nove presenze.

“Olginate sarà per me una grande opportunità per continuare a crescere, allenandomi in una squadra di qualità. Sono entusiasta di iniziare ad assaggiare il basket senior in un campionato molto competitivo come la Serie B” ha dichiarato il giocatore.