Basket Serie DR2. Autovittani Pescate sconfitta a Pedrengo

I bergamaschi vincono 88-71

Inutile la buona prova di Marabelli, autore di 17 punti

PEDRENGO (BG)- Si chiude con due vittorie e undici sconfitte il girone d’andata dell’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Marco Michi hanno subito venerdì sera l’ennesima sconfitta stagionale perdendo sul campo del Basket Pedrengo.

Nella prima frazione la difesa della squadra lecchese inizia bene ma sul finire del quarto i bergamaschi scappano via e ottengono un buon vantaggio (28-15). Nella seconda frazione coach Michi sprona i suoi e, anche grazie alla zona, il divario si dimezza (42-35).

Purtroppo per i tifosi pescatesi, Pedrengo riprende in mano il match nel secondo tempo e approfitta delle troppe palle perse dei pescatesi per riportare il vantaggio oltre la doppia cifra e chiudere la partita sul punteggio di 88-71.

Miglior marcatore per i lecchesi Thomas Marabelli, 17 punti per lui.

“Lodevole l’impegno dei miei ragazzi , ma non è bastato per portare a casa la vittoria – dichiara coach Michi – settimana prossima comincia il girone di ritorno con una partita importante in casa contro Cassano”.

BASKET PEDRENGO – AUTOVITTANI PESCATE 88-71

PARZIALI: 28-15; 42-35; 65-51

PESCATE: Brambilla 2, Frigerio, Galluccio 2, Puglisi 15, Lafranconi 12, Bassani 7, Fontana, Ticozzi 12, Marabelli 17, Invernizzi 4. All. Michi