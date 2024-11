Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, tre quarti non bastano

Pescate perde con un pessimo ultimo quarto

La squadra condannata dalle basse percentuali al tiro da tre

MALGRATE – Non bastano all’Autovittani Pescate tre ottimi quarti per battere Almenno. La squadra di coach Marco Michi dà il classico “calcio al secchio” e perde col punteggio di 63-66.

Il primo tempo la partita è in assoluto equilibrio, con i cestisti di casa che vanno negli spogliatoi con tre punti di vantaggio (35-32).

Nella terza frazione coach Michi alterna le difese e Almenno entra in difficoltà. L’Autovittani inizia l’ultima frazione con un discreto margine di punti (57-45) ma non riesce a capitalizzare, anche a causa delle pessime percentuali al tiro da oltre l’arco dei tre punti (4/30). Almenno approfitta della mira sbilenca dei pescatesi per ribaltare il match e vincere 63-66.

A Pescate non bastano le buone prove di Thomas Marabelli e Alessio Invernizzi, entrambi con 14 punti a referto.

“Con un ultimo quarto scellerato abbiamo buttato via la partita – dichiara coach Michi – nei primi 3 quarti la partita sembrava ben indirizzata. Rimane il rammarico di aver gettato due punti, ma rimane il fatto che per tre quarti abbiamo giocato alla pari contro un’ottima squadra.

AUTOVITTANI PESCATE – ALMENNO BASKET 63-66

PARZIALI: 1617; 35-32; 57-45

PESCATE: Frigerio n.e, Galluccio, Chirico, Puglisi 11, Lafranconi 13, Bassani M. 6, Ticozzi 3, Bassani S., Izo n.e, Marabelli 14, Invernizzi 14, Suzani 2. All. Michi.