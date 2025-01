Basket Serie DR2. Caluschese troppo forte, Pescate sconfitta

Pescate sconfitta col punteggio di 80-47

Lecchesi terzultimi in classifica con quattro punti

CALUSCO D’ADDA – Non inizia nel migliore dei modi il 2025 per l’Autovittani Pescate. La squadra allenata da coach Marco Michi ha infatti perso in maniera netta sul campo di Calusco d’Adda, contro la Pol. Caluschese.

Fin dal primo quarto si vede che i padroni di casa hanno più “birra” (20-12); nella seconda frazione lo spartito non cambia e l’Autovittani va negli spogliatoi con tredici punti da recuperare (35-22).

La ripresa vede la Pol. Caluschese allungare progressivamente sino a superare i trenta punti di scarto, vincendo col punteggio di 80-47.

12 punti a testa per Marco Bassani e Thomas Marabelli.

Con questa sconfitta Pescate resta terzultima in classifica con due vittorie in undici partite giocate.

POL. CALUSCHESE – AUTOVITTANO PESCATE 80-47

PARZIALI: 20-12; 35-22; 55-34

PESCATE: Brambilla 2, Frigerio, Galluccio, Chirico, Puglisi 8, Lafranconi 4, Bassani S. 12, Riva, Bassani S., Marabelli 12, Invernizzi 7, Suzani 2. All. Michi.