Prosegue la preparazione atletica alla vigilia dell’attesissimo appuntamento

“Bicimania Garlate sarà presente e lotterà come sempre con il coltello fra i denti”

GARLATE – Prosegue la preparazione atletica per Bicimania Quota 20 Bmx Garlate in vista dell’attesissimo avvio di campionato italiano previsto fra due settimane a Creazzo, in Veneto. Domenica scorsa, approfittando anche dell’ultimo giorno in zona gialla, i rider si sono ritrovati nel bel circuito di Olgiate Comasco per un intenso stage giornaliero. Come successo due settimane fa a Vigevano, era presente più del 70% dei tesserati, segno che questo genere di appuntamenti è davvero molto sentito da parte di tutti ed è un ulteriore segno di forte spirito di squadra, che si manifesta anche nell’aiuto reciproco in caso di difficoltà o, più semplicemente, nell’offrire panini, acqua e dolci a tutti (“grazie come sempre a chi ci ha pensato”).

La conformazione particolare della pista di Olgiate, molto veloce e con ampie curve nella prima metà e decisamente ritmica nella seconda parte, ha messo in risalto le doti tecniche dei rider più preparati e ha stimolato quelli che ancora non hanno appreso tutti i segreti di questa disciplina. Dato il folto numero, i rider sono stati divisi in due gruppi, guidati da Andrea Radaelli e Claudio Gilardi coadiuvati da Lorenzo Rovelli, in modo da poter provare tutti i settori del tracciato. E non si può certo negare che qualcuno si sia tirato indietro, visto che a fine giornata ognuno aveva percorso più di 20 km (registrati dal Gps).

“Sfortunatamente, Ambrogio, un papà che si diverte a correre con il cruiser, si è fatto un po’ prendere dalla foga e nel provare a fare un salto è cascato a terra. Cadere è ‘normale’ quando si cerca di fare cose nuove, ma lui ha riportato una lussazione alla spalla, fortunatamente rimessa in sede all’ospedale. Comunque Ambrogio ha tenuto a precisare che il salto era riuscito a farlo. Non tutto il male vien per nuocere, insomma… Ti aspettiamo alle gare!”

Il prossimo appuntamento è dunque fissato per il 13 e 14 marzo a Creazzo dove prenderà avvio il circuito italiano, secondo una modalità rivista per evitare assembramenti. Sabato gareggeranno le categorie fino a G6, più i cruiser, gli Junior e gli Elite, mentre la domenica debutteranno i ragazzi esordienti ed allievi, più i master e, di nuovo, gli Junior e gli Elite. Di fatto, a parte queste ultime due categorie, le più importanti, tutti gli altri disputeranno una sola gara. Un avvio di campionato dimezzato, ma pur sempre una ripresa dopo un anno di stop. “Bicimania Garlate sarà presente e lotterà come sempre con il coltello fra i denti”.