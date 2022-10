Pizzini regala un prezioso successo a Delpiano (0-1)

Manara sconfitta in casa dalla Vertovese (1-2)

LECCO – E’ una giornata dal doppio volto la sesta d’andata per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza.

La Brianza Olginatese può far festa con l’1-0, firmato Pizzini, ottenuto sul campo dello Scanzorosciate. Niente da fare invece per la Luciano Manara che cede in casa contro la Vertovese: i bergamaschi si impongono 2-1 grazie alle reti di Ruggeri e Messedaglia; a nulla vale il momentaneo pareggio siglato da Bovis su rigore.

Classifica

Tritium 18

Mapello 13

Club Milanese 12

Brianza Olginatese 11

San Pellegrino 11

Lemine Almenno 11

Cisanese 10

Leon 10

Scanzorosciate 9

Forza e Costanza 9

Vertovese 9

Juvenes Pradalunghese 7

Altabrianza Tavernerio 6

Trevigliese 4

Luciano Manara 3

Zingonia Verdellino 2

AlbinoGandino 2

Valcalepio 2