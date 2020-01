Sala, Berberi e Fall affossano i bianconeri

La vittoria permette alla Casatese di recuperare due punti alla Vis Nova

OLGINATE – Si chiude con la vittoria esterna della Casatese per 3-0 il derby lecchese d’Eccellenza che ha visto i ragazzi di Tricarico impegnati sul campo dell’Olginatese.

Così come nella gara del debutto stagionale i tre punti vanno dunque ai brianzoli, che salgono a quota 34 in classifica accorciando a -4 dalla capolista Vis Nova Giussano (fermata sull’1-1 dalla Pontelambrese).

Per quanto concerne la sfida del “Comunale” a deciderla sono state le marcature di Sala e Berberi, nel primo tempo, e di Fall a pochi minuti dal 90′.

La sonora sconfitta deve sicuramente far riflettere molto in casa bianconera. Il settimo ko in campionato allontana l’Olginatese dal treno delle formazioni in lotta per ottenere un posto playoff. Ora i ragazzi di Colombo dovranno limitare ogni errore a partire dal prossimo match sul campo dell’AlbinoGandino.