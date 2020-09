Canottieri Pescate. Storico successo dell’Otto ai campionati italiani Master

Vittoria anche per il quattro di punta

Ottimi risultati per gli arancio blu a Ravenna

PESCATE – Domenica scorsa ritorno alle gare per gli atleti dell’Asd Canottieri Pescate in occasione dei Campionati Italiani Master. Accompagnata sul campo gara dal presidente Marco Tentori e dal direttore sportivo Roberto Duvia, la compagine blu arancio ha preso parte a tre gare sulla distanza dei 1000 metri. Numeri delle grandi occasioni sul campo di regata della Standiana a Ravenna, a dar la caccia ai titoli italiani in palio: 402 atleti a comporre 222 equipaggi, in rappresentanza di 65 società.

Il regolamento di questa categoria permette di organizzare equipaggi misti tra diverse società nel limite di un membro extra-societario sulle barche da 4 atleti e di tre sulle barche da 8. La prima barca di Pescate a scendere in acqua e a conquistare una vittoria è stata il quattro di punta con timoniere, composta da Leonardo Gilardoni, Marco Pozzi, Fabio Verità e Davide Stefanile della canottieri Padova, al timone Francesca Lettig della Canottieri Nettuno.

In tarda mattinata, è arrivato il bronzo del 4 di coppia master A composto da: Eros Pizzotti, Nicola Alippi, Maurizio Panzeri e Daniele Sbardolini della Canottieri Sebino Lovere. A chiudere la giornata dei pescatesi è stata la storica vittoria dell’otto con timoniere, ad aggiudicarsi l’argento è stato il Brindisi Rowing Club mentre il Cus Milano è salito sul terzo gradino del podio.

Questa la composizione dell’8+ campione d’Italia: capovoga Leonardo Gilardoni, Emanuele Radice (Canottieri Varese), Maurizio Panzeri, Fabio Verità, Marco Pozzi, Nicola Alippi, Eros Pizzotti, Alessandro Corni (Canottieri Flora), timoniere Andrea Riva (Cus Pavia).

Grande soddisfazione in società per le 3 medaglie conquistate con i 3 equipaggi presentati, per l’oro del primo 8 presentato in una gara ufficiale dalla società e per l’entusiasmo creato da questi risultati, entusiasmo che sarà fondamentale nei prossimi 3 mesi in cui il calendario gare sarà fitto. Prossimo appuntamento domenica a Pusiano per la prima regata regionale Montù.