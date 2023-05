Corsa. Il Gs Virtus Calco vince la quarta prova della Gran Combinata Csi

A Villa San Carlo successo per la gara di corsa si strada organizzata del Gso V Unite

Al via 208 atleti e 12 società. Secondo posto per il Team Pasturo e terzo per il Csc Cortenova

VALGREGHENTINO – Bella serata, quella di sabato scorso, con il Csi e il Gso V Unite che hanno organizzata la gara di corsa su strada della Gran Combinata valida per il campionato provinciale. Al via 12 società e 208 atleti dai Cuccioli fino ai Veterani B.

La Virtus Calco vince anche la quarta prova con 977 punti, il Team Pasturo al secondo posto con 709 punti e al terzo posto Csc Cortenova con 544 punti. Le altre società, a partire dal quarto posto sono: Pol Bernate con 399 punti, Gso V Unite con 379 punti, Gs Rogeno con 159 punti, Pol Pagnona con 118 punti, Pol Oratorio 2B con 104 punti, Pol Derviese con 96 punti, Pol 2001 con 95 punti, Pol Bellano con 72 punti e Pol Valvarrone con 63 punti.

22 categorie in gara, vincono 8 atleti del Team Pasturo, 6 del Gs Virtus Calco, 4 del Csc Cortenova, una vittoria per Pol 2001, Pol Bernate, Gs Rogeno e Pol Pagnona. Una medaglia ai primi tre dai Cuccioli fino agli Juniores, pacco gara dai Seniores in avanti, coppa alle prime 5 società.

Tutti i podi di ogni categoria

Cuccioli: 1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 2^ Viola Colombo (Virtus Calco), 3^ Agnese Spano (Csc Cortenova).

1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 2^ Viola Colombo (Virtus Calco), 3^ Agnese Spano (Csc Cortenova). Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Samuele Spada (Team Pasturo).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Samuele Spada (Team Pasturo). Esordienti: 1^ Yasmin El Azzouzy (Virtus Calco), 2^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco), 3^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova).

1^ Yasmin El Azzouzy (Virtus Calco), 2^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco), 3^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova). Esordienti: 1° Filippo Astorino (Pol 2001), 2° Joele Borghetti (Virtus Calco), 3° Christian Galbusera (Virtus Calco).

1° Filippo Astorino (Pol 2001), 2° Joele Borghetti (Virtus Calco), 3° Christian Galbusera (Virtus Calco). Ragazze: 1^ Nicole Abis (Csc Cortenova), 2^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 3^ Linda Cattaneo (Pol Bernate).

1^ Nicole Abis (Csc Cortenova), 2^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 3^ Linda Cattaneo (Pol Bernate). Ragazzi: 1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova).

1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova). Cadette: 1^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 2^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 3^ Alessia Mancin (Team Pasturo).

1^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 2^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 3^ Alessia Mancin (Team Pasturo). Cadetti: 1° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 2° Andrea Cederle (Team Pasturo), 3° Riccardo Carozzi (Pol Oratorio 2B).

1° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 2° Andrea Cederle (Team Pasturo), 3° Riccardo Carozzi (Pol Oratorio 2B). Allievi: 1° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 2° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 3° Alessandro Redaelli (Gso V Unite).

1° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 2° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 3° Alessandro Redaelli (Gso V Unite). Juniores: 1^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco).

1^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco). Juniores: 1° Simone Monzardo (Pol Bernate).

1° Simone Monzardo (Pol Bernate). Seniores: 1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 3^ Letizia Oltolini (Us Derviese).

1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 3^ Letizia Oltolini (Us Derviese). Seniores: 1° Matteo Pozzi (Team Pasturo), 2° Stefano Villa (Virtus Calco), 3° Stefano Orio (Us Derviese).

1° Matteo Pozzi (Team Pasturo), 2° Stefano Villa (Virtus Calco), 3° Stefano Orio (Us Derviese). Amatori A: 1^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 2^ Costanza Antonella (Virtus Calco), 3^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

1^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 2^ Costanza Antonella (Virtus Calco), 3^ Anna Carozzi (Team Pasturo). Amatori A: 1° Maurizio Incagliato (Gs Rogeno), 2° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 3° Marco Bortolotti (Pol Oratorio 2B).

1° Maurizio Incagliato (Gs Rogeno), 2° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 3° Marco Bortolotti (Pol Oratorio 2B). Amatori B: 1^ Nicole Jane Mabbott (Virtus Calco), 2^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 3^ Sabrina Mauri (Virtus Calco).

1^ Nicole Jane Mabbott (Virtus Calco), 2^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 3^ Sabrina Mauri (Virtus Calco). Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Stefano Rigamonti (Gs Rogeno); 3^ Tiziano Bertoldini (Team Pasturo).

1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Stefano Rigamonti (Gs Rogeno); 3^ Tiziano Bertoldini (Team Pasturo). Veterane A: 1^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 2^ Elena Maria Casati (Pol Bernate), 3^ Emilia Amadini (Team Pasturo).

1^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 2^ Elena Maria Casati (Pol Bernate), 3^ Emilia Amadini (Team Pasturo). Veterani A: 1° Patrizio Alberghetti (Csc Cortenova), 2° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 3° Felice Brusadelli (Virtus Calco).

1° Patrizio Alberghetti (Csc Cortenova), 2° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 3° Felice Brusadelli (Virtus Calco). Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate). Veterani B: 1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 3° Dario Benatti (Virtus Calco).

1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 3° Dario Benatti (Virtus Calco). Intel Rel Adulti: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).