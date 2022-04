Ghost Town Trail di Consonno 2022: vincono Rota e Bilora al femminile

Nella categoria DogTT (concorrente con cane), vince Mattia Minori con il suo cane Puma

385 i concorrenti al via che hanno macinato i 16 chilometri e 750 metri di dislivello positivo facendo visita alla “città” fantasma di Consonno

OLGINATE – L’edizione 2022 della Ghost Town Trail, gara di corsa in montagna, riproposta dopo la prima edizione del 2019 dal Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi è stata vinta, questa mattina, domenica, da Andrea Rota dell’Osa Valmadrera, al traguardo col best time di 1h09’50.6. Al femminile la vittoria è andata a Martina Bilora della Gefo K team con un tempo di 1h24’00.6; mentre nella categoria DogTT (concorrente con cane) la vittoria è andata a Mattia Minori con il suo cane Puma (1h14’47.9).

Gli oltre 380 runner sono stati impegnati lungo un percorso di 16 chilometri per un dislivello positivo di 750 metri. Partiti dal palazzetto Iginio Ravasio di Olginate, gli atleti hanno costeggiato il lago di Olginate, per poi tagliare la zona centrale del paese iniziando la salita dapprima su strada e poi completamente su sterrato, con un piccolo tratto tecnico, che li ha portati a raggiungere il punto più alto del percorso la vetta del Monte Regina (811m). Da qui gli atleti hanno proseguito per le vie e i sentieri di Consonno, consentendo una “visita” della Città Fantasma, dopodiché in ripida discesa su sentiero hanno raggiunto verso la frazione di Serigola dove un secondo tratto tecnico li ha portati sul Sentiero “Bucchipicchi” che con una breve ma intensa salita li ha riportati a Olginate alta per poi affrontare il tratto finale tornando sul Lago e quindi al Palazzetto, dove è stato posizionato il traguardo.

Il podio

Andrea Rota stacca tutti e taglia il traguardo 1’55.2 prima dell’arrivo del secondo classificato Danilo Brambilla dell’Asd Falchi Lecco (1:11’45.8), terzo classificato Alessandro Riva, Gsa Cometa, 1:12’16.3, un centesimo di secondo prima dal quarto classificato, Paolo Bonanomi Asd Falchi Lecco (1:12’16.4).

“E’ la gara di casa – commenta emozionata Martina Bilora, prima classificata fra le donne con i colori del Gefo – Avevo partecipato anche alla prima edizione, ma non ero soddisfatta del mio risultato, è stata quella occasione a darmi l’input per migliorare l’allenamento. Sono davvero felice della vittoria. Grazie alla mia società per aver organizzato una gara così bella”. Seconda classificata l’atleta della Runaway Milano Asd Sara Toloni (1:33’03.5), terza Stefania Figini del Gefo K-Team (1:33’12.5)

L’evento

La DogTT è stata riproposta in collaborazione con l’Asd dog trail CanicrossLecchesi, che ha visto vincere Mattia Minori con il suo cane Puma.

Novità dell’edizione 2022 è stata la Baby GTT: un tracciato di 1,2 chilometri lungo la ciclabile del lago dedicata ai piccoli corridori dai 6 ai 12 anni.

Un evento sportivo in grado di trasmettere la passione per la corsa, ma anche un evento focalizzato sulla valorizzazione del territorio e il divertimento che ha indubbiamente riscosso un grande successo di partecipazione e di pubblico.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA