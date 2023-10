Kayak. Che successo per la Olginate-Brivio organizzata dal CK90 Vercurago

16 società e 80 atleti presenti al via

Si è svolta anche la gara promozionale per ragazzi con disabilità

VERCURAGO – Anche quest’anno il CK90 Vercurago ha organizzato l’ormai classica Olginate-Brivio, gara interregionale di discesa lunga distanza, valida per il campionato regionale lombardo. Due i percorsi previsti: Allievi e Cadetti si sfidavano sulla distanza di 4.5 km, Ragazzi, Junior e Senior su quella da 7.2.

Al via della manifestazione si sono presentate 16 società, per un totale di 80 atleti iscritti.

I risultati per i vercuraghesi sono stati positivi, con diversi podi conquistati. Sara Zucchi (Cadette A) e Sofia Mauri (K1 Master B) hanno ottenuto il titolo concludendo il percorso, essendo le sole iscritte della categoria. Grande comunque la soddisfazione della Mauri, all’esordio assoluto in gara.

La società vercuraghese ha poi conquistato tre medaglie d’argento con Margherita Cattaneo e Ruben Zucchi tra i K1 Allievi B e con Alberto Zucchi (K1 Master C)

Oltre alla gara tradizionale è stata organizzata anche quella promozionale per ragazzi disabili, gestita in collaborazione con il Trezzo Kayak.

“Bellissima giornata, grazie a tanti volontari la gara è venuta benissimo – dichiara l’allenatore Marco Arlati – abbiamo aggiunto la gara promozionale per ragazzi disabili che ha avuto molto successo: hanno partecipato con grande entusiasmo. Sicuramente la ripeteremo anche nelle prossime edizioni. Per quanto riguarda i miei atleti, era la gara conclusiva della stagione. Tra poco partiremo con gli allenamenti invernali per prepararli alla prossima stagione.