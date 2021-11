Pallavolo femminile, Serie C. Volley Olginate: una rimonta da applausi

Vinto per 3 a 2 il match contro Evoca Valpala

Coach Sersale: “Ribaltare la partita contro un avversario molto forte lo si può fare solo se si ha un gruppo unito”

OLGINATE – “È una vittoria bella e importante. Ribaltare la partita contro un avversario molto forte come Evoca Valpala lo si può fare solo se si ha un gruppo unito e con valori di condivisione importanti. È la vittoria di tutte e tredici le ragazze”, commenta a caldo coach Igor Sersale.

E invatti Valpala nei primi due set mette all’angolo Olginate: “Sono state migliori di noi in ogni fondamentale e si sono portate sul due a zero con merito – commenta coach Sersale – Noi non riuscivamo a giocare come dovevamo e anche i fondamentali che ci hanno sempre aiutato (muro e battuta in primis) non funzionavano. Valpala inoltre ha gestito meglio di noi i palloni importanti”.

Ma le olginatesi non si sono scoraggiate e hanno saputo raccogliere forze e concentrazione ritrovando così anche il gioco. Nel terzo set, togliendo alle avversarie i riferimenti in difesa, anche la fase d’attacco ne ha giovato, riuscendo cis’ ad imporsi, portandosi sul 2 a 1. Nel quarto set Olginate ritrova ancor più fiducia andando così sul 2 a 2.

Il tie break è stato ottimo per determinazione e approccio vincente con Olginate che fa sua una gara sofferta fino all’ultimo.

“Questa partita – conclude coach Sersale – ci deve dare tanta consapevolezza e voglia di arrendersi mai”.

GIERRE SCALE OLGINATE – EVOCA VALPALA 3-2

(21-25 // 22-25 // 25-17 // 25-15 // 15-11)