OLGINATE – Il fine settimana appena trascorso dalle formazioni della Pallavolo Olginate si è chiuso con un bilancio di 8 vittorie (Serie D, Terza divisione, Under 16, Under 14, Under 12 Bianca, Under 12 Blu, S3 Red 4×4) e 2 sconfitte (Serie B2, Seconda divisione).

Serie B2: Busa-Foodlab Gossolengo (Pc) – Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate 3-0 (30-28, 25-13, 25-19)

Nel campionato nazionale di serie B2 nulla da fare per la Elevationshop.com – Crai V36+ Olginate di fronte alla capolista Gossolengo.

Il primo set è combattuto: le leoncine ce la mettono tutta per contrastare le piacentine, che rispondono colpo su colpo: sul 24-23 per le olginatesi un attacco delle locali finito ampianente fuori viene dato dentro dalla coppia arbitrale, così dal possibile 1-0 per Olginate si va ai vantaggi, in cui si impone la squadra di casa.

Le ragazze allenate da Ivan Iosi e Andrea Arisci sembrano aver dato tutto e nei due set successivi non riescono più a trovare il ritmo giusto per battagliare alla pari delle avversarie. Gossolengo nel approfitta e si aggiudica i tre punti in palio.

Sabato prossimo il calendario della 23^ giornata prevede una ghiotta possibilità per le olginatesi di conquistare bottino pieno contro il fanalino di coda Albisola e staccare le dirette avversarie nella corsa per la salvezza.

Il commento di coach Ivan Iosi: “Non sono solito giudicare l’operato degli arbitri, anzi spesso cerco di evidenziarne le qualità e la buona condotta del match. Tuttavia, questa volta una decisione incredibile del giudice di gara (palla abbondantemente out, fischiata punto) sul 24-23 per noi, ci fa smarrire lucidità e fluidità di gioco. Perdiamo 30-28 tra mille recriminazioni; un set, tra l’altro, non giocato in maniera impeccabile: troppi errori penalizzano le ottime cose proposte. Nel secondo, dopo un equilibratissimo inizio, ci incastriamo in R6: complice il servizio ficcante di Beltrando non riusciamo a girare la rotazione fino al 15-8; set andato e girandola di cambi: unica nota positiva è l’ingresso di Cattaneo, solo in battuta. Terzo set saliscendi: giochiamo con la foga del voler recuperare il match, incappando inevitabilmente in inesattezze; la grande generosità delle ragazze, però, questa volta non è sufficiente per rientrare in gara: Gossolengo si dimostra squadra solida e di grande valore. «Peccato, perché forse l’incontro sarebbe potuto andare diversamente, se non fosse stato determinato da una nefandezza arbitrale riconosciuta da tutti. Forse ci avrebbe consegnato maggior serenità e sicuramente più tranquillità”.

Tabellino: Colombo, Giobbe 9, Guerini 3, Angelinetta 5, Cardoni 11, Fezzi 11, Fizzotti (L1), Moreschi, Serafini, Malvaso, Cattaneo. All.: Iosi e Arisci.

Serie D: Progetto Valtellina Volley (So) – Morganti Insurance Brokers Olginate 0-3 (17-25, 19-25, 19-25)

Nel campionato regionale di serie D la Morganti Insurance Brokers Olginate espugna con autorità l’ostico campo del Progetto Valtellina Volley, che in casa aveva sempre fatto punti con 8 vittorie per 3-0 e 2 sconfitte al tie-break.

Un altro passo importante verso il traguardo della promozione, ormai dietro l’angolo per le ragazze guidate da Igor Sersale e Roberta Ambiveri.

Tutti i tre set sono in fotocopia: equilibrati solo nei primi scambi, poi da metà la capolista prende sempre un margine crescente, mettendo in difficoltà la difesa avversaria, in particolare dal centro.

Il commento di coach Igor Sersale: “Era una trasferta complicata, forse la più difficile, in un momento importante della stagione. Il Progetto Valtellina, squadra di valore con ottimi elementi, in casa aveva sempre fatto punti, mietendo anche vittime illustri come Cpz e Missaglia, sconfitte 0-3 nel girone di ritorno. Siamo entrati in campo sapendo bene quello che dovevamo fare: le ragazze sono state eccezionali nel mettere in pratica tutto quello detto a tavolino. Non abbiamo consentito alle avversarie di esprimere il loro gioco e questo ci ha permesso di poter gestire i ritmi della partita. A livello di attenzione è stata una delle migliori prestazioni della stagione. Siamo stati ottimi in attacco, giocando con pazienza e intelligenza, e abbiamo saputo reagire prontamente alle poche sbavature commesse. Non dobbiamo mai smettere di cercare di migliorarci: dobbiamo giocarci uno sprint finale che non permette distrazioni”.

Tabellino: Giudici 4, Marelli 11, Rainoldi 11, Tavola 3, Conti 15, Crippa 12, Barbiero (L2), Galizioli 2, Nessi. N.e.: Scola, Vismara, Paris (L1). All.: Sersale e Ambiveri.

Seconda divisione: Mafra Due Olginate – Polisportiva 2001 1-3 (20-25, 25-12, 17-25, 15-25)

La Seconda divisione targata Mafra Due Olginate perde in quattro set contro la capolista e pretendente alla vittoria del campionato. Primo set equilibrato, con le ospiti che solo nel finale prendono il largo. Nel secondo parziale le lecchesi spariscono dal campo e le ragazze allenate da Ornella Viganò ne approfittano e con la giusta determinazione e buon gioco portano a casa facilmente il set. Terza e quarta frazione dominate dalla Polisportiva 2001 anche grazie a un gioco particolarmente falloso delle olginatesi.

Terza divisione: Securemme Olginate – Volley Team Brianza 3-1 (25-18, 26-24, 27-29, 25-23)

Successo casalingo per la Terza divisione targata Securemme Olginate che supera il Volley Team Brianza in quattro frazioni. Dopo un primo set vinto con buon margine, qualche errore di troppo delle ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti cambia l’andamento della gara, con i successivi tre set risolti con il minimo scarto. Le olginatesi chiudono a proprio favore la partita contro avversarie ben preparate al servizio e in difesa.

Under 16: Ac Pagnano Volley – Securemme Olginate 0-3 (17-25, 20-25, 13-25)

Prosegue la marcia senza macchia dell’Under 16 targata Securemme Olginate, che torna vittoriosa dalla trasferta di Merate contro il Pagnano, seconda forza del torneo. Partita gestita al meglio dalle ragazze allenate da Marco Perego, Michele Lancini e Marianna Mainetti che si aggiudicano i tre punti in palio schierando tutte le atlete presenti in distinta.

Under 14: Asd Sirtorese – Gierre Olginate 0-3 (15-25, 15-25, 15-25)

Sesta vittoria consecutiva per l’Under 14 targata Gierre Olginate, che si impone sul campo della Sirtorese, fanalino di coda del torneo. Partita senza difficoltà per le ragazze guidate nell’occasione da Andrea Milani, che riescono a gestire tutti i tre senza senza mai forzare, permettendo così l’entrata in campo di tutte le atlete a referto.

S3 Under 12: Pol. Olginate Bianca – Volley Calolzio 3-0 (25-12, 25-13, 26-24). Pol. Olginate Bianca – V.B.Est Bellusco 3-0 (25-7, 25-2, 25-6)

Doppio impegno e doppia vittoria piena per l’Under 12 Pol. Olginate Bianca (2007). Nel recupero infrasettimanale le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini superano in tre set il Volley Calolzio disputando una gara ordinata, in particolare nei primi due set, e lasciando spazio alle avversarie solo nel terzo parziale, vinto ai vantaggi a causa di un calo di attenzione.

Nel fine settimana bottino pieno anche contro il V.B. Est Bellusco, al termine di una gara senza particolari pensieri; le olginatesi controllano benissimo il gioco e incamerano altri tre punti con l’ingresso in campo di tutte le atlete a disposizione.

S3 Under 12: Polisportiva Mandello – Pol. Olginate Blu 0-3 (9-25, 8-25, 9-25)

Pronto riscatto per la Pol. Olginate Blu (2008) nella fase Spring del campionato S3 Under 12, che espugna in tre frazioni il campo di gioco della Polisportiva Mandello. Partita giocata con attenzione dalle ragazze allenate da Deborah Bonacina e Mara Corti che si aggiudicano i tre punti in palio senza troppe difficoltà e mantengono il secondo posto in classifica.

S3 Red 4×4: Pallavolo Missaglia – Polisportiva Olginate 1-4 (2-21, 15-21, 21-17, 17-21, 11-21)

Nella quarta partita della seconda fase del campionato promozionale S3 Red 4×4 vittoria esterna per le piccole del 2009 allenate da Andrea Milani. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, a eccezione del terzo set giocato con poca concentrazione, ripresa dalle olginatesi negli ultimi due set. Vittoria meritata con spazio a tutte le ragazze disponibili.

Il programma del prossimo fine settimana