Pallavolo Serie C. Vola la Gierre scale Olginate, prima e imbattuta

Cinque vittorie in altrettante partite per le olginatesi

Sabato prossimo lo scontro al vertice contro Valpala

OLGINATE – “Eravamo consapevoli di essere una buona squadra, ma un inizio così non ce lo aspettavamo proprio”.

Le parole sono del Direttore Sportivo della Gierre scale Olginate Davide Ronzoni a seguito dell’inizio strepitoso della formazione di Serie C: cinque vittorie in altrettante partite, con zero set concessi alle avversarie. Un ruolino di marcia impressionante che rischia di macchiarsi sabato 20 novembre nella sfida d’alta classifica contro le bergamasche del Valpala Volley.

“Quello di sabato sarà un vero e proprio scontro al vertice, prima contro seconda. Noi al momento abbiamo tre punti di vantaggio e, in caso di vittoria, potremmo già ottenere un buon margine – prosegue – nomi alla mano dovrebbero essere superiori a noi, ma la nostra squadra ha il vantaggio di essere un gruppo veramente unito. Quest’estate abbiamo aggiunto quattro giocatrici che si sono integrate perfettamente, sarà una bellissima sfida”.

Una squadra così forte merita una cornice di pubblico adatta, nonostante le restrizioni Covid. “Al momento abbiamo la disponibilità di 160 posti, di cui 30 riservati per la squadra avversaria. La cosa bella è che quasi tutti i nostri posti sono occupati dalle ragazze del settore giovanile, che vengono a tifare per la loro prima squadra – conclude il dirigente olginatese – noi cerchiamo di premiarle ogni partita casalinga con un piccolo gadget omaggio. Vedere tanto entusiasmo e il palazzetto pieno è bellissimo”.

Per andare a vedere le partite interne della GR Olginate è necessario prenotarsi all’indirizzo email pololginate@gmail.com.