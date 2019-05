Play Out Serie D. Incubo Pescate, sconfitta e retrocessione

L’Autovittani perde gara 3 e retrocede in Promozione.

Pessime percentuali di tiro condannano i lecchesi.

CESANA BRIANZA – Si conclude nel modo peggiore la stagione dell’Autovittani Pescate. La squadra di coach Luca Lorenzon ha incredibilmente perso la casalinga gara 3 contro l’ASD Here You can, retrocedendo nel campionato di Promozione.

C’era ottimismo dopo la vittoriosa gara 1, invece l’Autovittani ha infilato due prestazioni offensive deludenti nelle successive gare, non trovando mai con continuità il fondo della retina.

Il primo quarto è degli ospiti (9-14), ma la formazione lecchese riesce comunque a rientrare grazie alla difesa, andando al riposo con un solo punto da recuperare.

Nel secondo tempo è ancora la squadra milanese a fare la partita, approfittando dei continui errori nel tiro da tre punti (3/27 totale). Nel finale Pescate prova a pressare e i ragazzi della Here You Can dilatano il vantaggio grazie al fallo sistematico, vincendo col punteggio di 40-57.

“Le bassissime percentuali al tiro ci hanno condannato anche in gara-3. Peccato perché difensivamente abbiamo disputato una buona serie. Mi prendo la responsabilità di questo risultato; sono immensamente dispiaciuto per non essere riuscito ad aiutare i ragazzi e la società a raggiungere la salvezza per cui hanno lavorato duramente tutto la stagione” ha dichiarato coach Luca Lorenzon.

AUTOVITTANI PESCATE – ASD HERE YOU CAN 40-57

PARZIALI: 9-14, 21-22, 35-40.

PESCATE: Mazzieri 5, Butta 6, Mencarelli 2, Gatti 7, Rotta 15, Invernizzi, Nasatti 3, Radaelli, Brusoni, Longhi 2, Ghislanzoni, Maver. All. Lorenzon