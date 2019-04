Sconfitta pesante in gara 1 per l’Autovittani.

Non bastano i sedici punti di Riccardo Rotta.

CESANA BRIANZA – Inizia col piede sbagliato la corsa alla salvezza per l’Autovittani Pescate. La formazione di coach Luca Lorenzon è caduta in gara uno contro La Sportiva Gavirate.

L’approccio alla partita non è stato propositivo per i pescatesi, puniti nel primo quarto da diversi contropiedi ospiti (17-23). Nel secondo quarto la situazione non cambia, sono sempre i varesini a fare la partita, andando al riposo con più di dieci punti di distacco (29-41).

Il rientro dell’Autovittani dagli spogliatoi è drammatico: pronti via e Gavirate butta nel cesto lecchese due triple che dilatano ulteriormente il vantaggio, giungendo a oltre venti punti di margine alla fine del terzo quarto (38-59). L’ultima frazione è buona solo per limitare il distacco e chiudere con una sconfitta accettabile, in attesa di gara 2.

“Devo provare a compattare la squadra per cercare la vittoria a Varese e tornare a giocarci la “bella” in casa” ha dichiarato coach Luca Lorenzon a fine gara.

AUTOVITTANI PESCATE – LA SPORTIVA GAVIRATE 59-72

PARZIALI:17-23, 29-41, 38-59

PESCATE: Butta 3, Monte 1, Puglisi 8, Mencarelli 3, Gatti 8, Rotta 16, Nasatti 4, Galli 2, Brusoni 2, Longhi, Ghislanzoni 7, Maver 5. All. Lorenzon

GAVIRATE: Moretti E. 19, Drago 6, Conti 6, Bologna 2, Ferretti 5, Bianco 8, Cagnone 9, Pastore 11, Olivetto 6, Carcano. All. Vecchié