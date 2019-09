Scherma. Al PalaRavasio la prima prova assoluti regionale

Oltre trecento spadisti presenti

L’evento è stato organizzato dal Circolo della Scherma di Lecco

OLGINATE – Grande successo di pubblico per la prima prova regionale Assoluti di spada organizzata dal Circolo della Scherma di Lecco. Il PalaRavasio di Olginate si è riempito in ogni ordine di posti e oltre trecento spadaccini sono scesi in pedana, compreso l’atleta delle Fiamme Oro e della nazionale Marco Fichera, che si è dovuto ritirare per infortunio nei quarti di finale, chiudendo al quinto posto assoluto.

Se dal punto di vista organizzativo è stato tutto perfetto o quasi, dal punto di vista agonistico il circolo bluceleste è stato piuttosto sfortunato.

Sabato 28 settembre sono scesi in pedana in maschi. Senza la “punta di diamante” Mattia Magni, è toccato a Paolo Mauri e all’esordiente Michele Macchi difendere l’onore del Circolo.

Mauri, penalizzato da un girone ostico, ha vinto un solo assalto. Macchi ne ha sorprendentemente vinti due, accedendo alla fase a eliminazione diretta. Purtroppo per lui il milanese Costa non gli ha lasciato scampo, battendolo con un secco 10-15.

Domenica 29 è stato il turno del torneo femminile, col Circolo che schierava la debuttante Miriam Paccanelli. L’esordio della quindicenne è stato parecchio sfortunato. La ragazza ha tirato bene, vincendo due assalti, ma è stata penalizzata dal differenziale stoccate: a parità di vittorie, per due sole stoccate Miriam è risultata la prima delle eliminate.

La classifica finale vede Mauri chiudere 172° e Macchi 144°, su oltre duecento spadisti. La Paccanelli ha finito 83° su 113 partecipanti.