Pallamano. Il Molteno vince contro Mascalucia

La partita si conclude con il risultato di 35-24

Il team si aggiudica il quarto posto in classifica

MOLTENO – Prima sfida casalinga del girone di ritorno al Palasangiorgio di Molteno, dove la formazione del Salumificio Riva ha affrontato il Team Mascalucia nella seconda giornata del campionato di Serie A Silver. Un match in cui la squadra di casa ha messo in campo un’ottima prestazione collettiva, conquistando una meritata vittoria per 35-24 (primo tempo 19-13).

La sfida inizia subito a favore del Salumificio Riva Molteno, che apre il match con un break di 3-0. I catanesi, però, rispondono con grande determinazione grazie alle reti di Bianchi e Battiato, portandosi sul 3-2. I padroni di casa, però, alzano il pressing e Mascalucia fatica a contrastare l’intensità offensiva dei locali. Molteno allunga nuovamente al 12’40” (7-4), grazie a un gol spettacolare di Bonanomi su un assist perfetto del portiere Kralik.

Il primo tempo prosegue seguendo lo stesso trend, con il Salumificio Riva Molteno che allunga prima sul 11-6 grazie alle reti di Campestrini, Redaelli e un eccellente Alessandro De Angelis. La frazione si chiude con il punteggio di 13-10 in favore dei padroni di casa.

Nella seconda metà della partita, il team catanese entra in campo con maggiore determinazione, mentre Molteno parte un po’ contratto. Approfittando della momentanea difficoltà dei padroni di casa, la squadra siciliana, guidata dal giovane Pereyra, riesce a portarsi sul 16-12. Mister Gagliardi richiama i suoi con un time-out e il Molteno reagisce prontamente, tornando a giocare il proprio gioco. Con le reti di Tommaso Crippa, Cuzzupè e Garroni, i padroni di casa allungano sul +6.

La squadra di Molteno continua a macinare gioco con una prestazione corale fino al termine, culminando con l’esordio del giovane portiere Jordy De Souza. La partita si conclude con il punteggio di 35-24. In evidenza l’ottima prestazione di Riccardo Bonanomi, autore di 8 reti, e di Riccardo Crippa, che ne realizza 5. Un successo fondamentale per il Salumificio Riva Molteno, che conquista due punti cruciali, torna alla vittoria e sale al quarto posto in classifica.

“Una vittoria ampiamente meritata, frutto di una prestazione corale in cui Molteno ha messo in campo un gioco di squadra solido, una difesa compatta e ripartenze rapide. È stata una vittoria del gruppo, guidato con maestria dal nostro allenatore Gagliardi, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i giocatori. Questo è il segno di una grande coesione e unità all’interno della squadra” commenta Matteo Somaschini, direttore sportivo del Molteno.

“Un ringraziamento speciale a Bonanomi e Campestrini, che hanno svolto un ottimo lavoro nel ruolo di pivot, e a De Angelis, che ha diretto la squadra con grande maturità. Un applauso anche al giovane Tommaso Crippa, che ha saputo sostituire degnamente Davide Galliano, dimostrando il suo valore. Ma, come sempre, la vera forza è stata il collettivo, e questa è la notizia migliore – conclude Somaschini – Ora, con questa vittoria alle spalle, ci prepariamo al meglio per la prossima, fondamentale sfida contro il Romagna ad Imola”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 4, Redaelli 2, Cioni 1, De Souza, Bonanomi 8, Kralik, Marzocchini 1, Cuzzupè 2, Riva 1, R. Crippa 5, De Angelis 4, Campestrini 3, T. Crippa 2, San Roque 2.

Classifica: Trieste 24 pti, Belluno 18, Bologna 17, Salumificio Riva Molteno 15, Romagna 13, Carpi 13, Lanzara 11, Cologne 10, Campus Italia 10, Verdeazzurro Sassari 10, Haenna 9, Mascalucia 6.