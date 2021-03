Il match si è concluso 23-26

Il primo tempo era finito 12-11

MOLTENO – Sconfitta interna per il sodalizio moltenese. Battuta d’arresto per la formazione del tecnico Esteban Alonso, che dopo un primo tempo decisamente all’altezza, nella seconda frazione si è dovuta arrendere contro il team ligure. In campo per gli incontri della terza giornata di andata del campionato di Serie B il Salumificio Riva Molteno affrontava in casa i liguri del Ventimiglia, con i ragazzi del tecnico di Pippo Malatino ritornati in campo dopo il rinvio del match valido per la seconda giornata, contro il Città Giardino Torino.

Il match si è concluso 23-26 dopo che il primo tempo era finito 12-11, per la formazione di casa. Sentiamo il commento a fine partita del tecnico Esteban Alonso: “Inizio del primo tempo dove si registra un perfetto equilibrio e le squadre cercano di imporre il proprio ritmo. Nei primi dieci minuti entrambe le formazioni commettono qualche errore di troppo. Molteno gioca bene in difesa, ed è più preciso in fase offensiva e troviamo un vantaggio di +5, sommando le parate di Lorenzo Beretta che fa un grande primo tempo. Negli ultimi cinque minuti, non riusciamo ad essere uniti in fase difensiva ed i liguri riescono a trovare delle reti che li portano al -1 che caratterizza il primo tempo”.

Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 12-11. “Nel secondo tempo – continua il tecnico Alonso – gli ospiti mettono in evidenza la loro fisicità in attacco, realizzando altre reti, anche con tiri dalla distanza. Iniziamo ad aumentare il ritmo della partita, effettuando una lunga serie di tiri, qualche volta inefficaci e fuori di misura, ma bisogna fare i complimenti anche al loro portiere che ha fatto delle buone parate. Negli ultimi quattro minuti loro effettuano due contropiedi e si portano i 2 punti a casa. Complimenti al Ventimiglia per la vittoria. Lavoreremo per migliorare e scendere in campo più convinti sabato prossimo nel match contro Palazzolo”.

Salumificio Riva Molteno: L. Redaelli (6), L. Colombo (5), Sangiorgio (4), Tagni (4), Bonanomi (3) Espo (1), Filippi, Crippa, Beretta, M. Redaelli, Magni, Limonta, M. Colombo