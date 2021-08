Pallamano. “RiparTiAmo insieme Molteno”: scatta la campagna abbonamenti

“RiparTiAmo insieme Molteno”. Uno slogan decisamente affettuoso

Un messaggio di grande vicinanza promosso dall’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva, ai propri tifosi

MOLTENO – La stagione 2021-22 è alle porte. Il Molteno si appresta a disputare il campionato di Serie A2, in una stagione difficile sul piano tecnico, agonistico, psicologico ed anche di sicurezza sanitaria. C’è un forte bisogno del sostegno dei tifosi. Il calore del pubblico di casa è fondamentale per la squadra di coach Dumnic, nonostante che le nuove disposizioni in merito all’ingresso del pubblico alle partite, come da disposizioni del nuovo decreto della Regione Lombardia, alle gare interne è limitato a 125 tifosi pari al 25% della capienza, con prelazione agli abbonati.

La società, intanto, ha già allestito quello che è lo scenario organizzativo, ed hospitality, per quanto concerne le procedure nel pieno rispetto dell’attuale emergenza Covid.

Ritornando ai tifosi un importante novità da rimarcare dove l’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva, comunica ai propri tifosi abbonati nella precedente stagione 2020-21, che l’abbonamento per il nuovo campionato di Serie A2 2021-22 sarà completamente gratuito ! E’ sufficiente esibire all’ingresso della prima partita il vecchio abbonamento, che verrà sostituito con il nuovo di pari valore.

Come da disposizioni del nuovo decreto del 6 agosto 2021, è importante sottolineare che sarà possibile l’ingresso al PalaSangiorgio per tutti i sostenitori e dai 12 anni compiuti solo con il Green Pass che certifichi di aver fatto almeno la prima dose del vaccino, che certifichi di essere guariti dal Covid (validità 6 mesi) o un test molecolare o rapido con risultato negativo (validità 48 ore).

Saranno proposte varie formule ai tifosi oro nero, partendo dalla Tessera Membership con ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 18 anni ed universitari, successivamente le Tessere Start, Black&Silver e Black&Gold delle quali invitiamo i nostri tifosi a visitare il sito www.hcmolteno.it per tutte le informazioni ed attivazioni. Infine a tutti i sostenitori dell’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva, verrà regalata la Vip Card in concomitanza delle partite casalinghe, con sconti esclusivi delle realtà convenzionate con la nostra società.

“Vi invitiamo ad iscrivervi subito al form dedicato sul nostro sito, per avere la vostra prelazione all’ingresso del PalaSangiorgio – dicono dalla società -. Presto verrà comunicato un regalo a tutti i nostri tifosi, con la presentazione ufficiale della prima squadra e di tutte le giovanili”.