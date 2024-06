Pallanuoto PNI. La Pallanuoto Lecco promossa in Serie A2

Vittoria nel derby contro Bosisio (14-8)

Confermato il secondo posto in classifica

SEREGNO – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Pallanuoto Lecco domina il derby contro il fanalino di coda Viribus Unitis Bosisio e conferma il secondo posto in classifica, valido per la promozione in Serie A2 nel campionato Pallanuoto Italia.

I lecchesi partono subito bene nel primo quarto (3-1) e consolidano il vantaggio nella seconda frazione, andando al riposo di metà partita col doppio dei goal degli avversari( 6-3).

La Viribus Unitis prova a resistere nella terza frazione ma le due reti di Gabriele Longo e quella di Andrea Scaramucci portano la Pallanuoto Lecco al massimo vantaggio, prima che il gol di Samuele Dal Santo – autore di sei reti! – faccia terminare il terzo quarto sul 10-5.

L’ultima frazione è controllata senza problemi dalle calottine blucelesti, che chiudono il match sul punteggio di 14-8. Miglior marcatore per i lecchesi Longo con 4 reti.

“Abbiamo fatto una partita a tratti disordinata, a causa della troppa foga messa in partita per portarla a casa subito. Avremmo sicuramente potuto giocare in modo più ordinato per ottenere una differenza reti maggiore – dichiara coach Longo – chiudiamo il campionato secondi, soltanto per la differenza reti. Questo ci aiuterà il prossimo anno a mantenere una concentrazione più alta in tutti i momenti della partita, perché alla fine i goal fanno la differenza”.

L’allenatore bluceleste poi si complimenta coi suoi ragazzi. “Faccio i complimenti a tutti perché, con dedizione, sono riusciti ad ottenere una promozione che all’inizio dell’anno non era così scontata; avevamo l’obiettivo di essere nella parte sinistra della classifica, ma vittoria dopo vittoria abbiamo capito che sarebbe stata alla nostra portata”.

PALLANUOTO LECCO – VIRIBUS UNITIS BOSISIO 14-8

PARZIALI: 3-1; 6-3; 10-5

LECCO: Preda (2), Frigerio, Longo (4), Santonastaso, Scaramucci (2), Velsanto (3), Bianchi

BOSISIO: Serratore, Del Santo (6), Colombo.