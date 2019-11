Pallavolo Olginate. Morganti Insurance Brokers vince il derby

Successo per la formazione di serie C

Le squadre giovanili grandi protagoniste

OLGINATE – Fine settimana ricco di soddisfazioni per le formazioni della Pallavolo Olginate, con un lusinghiero bilancio di 7 vittorie (Serie C, Under 18, Under 16 Bianca, Under 14, Under 13, Under 12 Bianca e Under 12 Blu) e una sola sconfitta (Coppa Regular Level) maturata al tie-break. Turno di riposo per l’Under 16 Blu targata Gierre Olginate.

Serie C: Pallavolo Galbiate – Morganti Insurance Brokers Olginate 1-3 (25-20, 22-25, 19-25, 13-25)

Nel campionato regionale di Serie C la Morganti Insurance Brokers Olginate torna subito al successo espugnando l’ostico campo della Pallavolo Galbiate, al termine di un derby intenso soprattutto nella prima parte. Olginate si presenta senza l’infortunata Pedrini; nel secondo set Marelli rileva Lucarelli, un cambio che si risulterà decisivo, con Betty grande protagonista insieme a Vizzini della rimonta olginatese, ben guidate da Colombo in regia. Nel primo set la squadra di Igor Sersale e Michele Lancini soffre, mette il naso avanti sul 18-17, poi subisce un pesante parziale delle galbiatesi, che si portano in vantaggio. Nella seconda frazione le olginatesi volano sul 12-6, soffrono il ritorno delle locali (15-13), poi allungano nuovamente (21-15), subiscono una nuova rimonta (24-22), prima di chiudere vittoriosamente. Anche l’inizio del terzo parziale sorride a Olginate (12-4), ma Galbiate rientra (13-10) prima di cedere sotto i colpi delle olginatesi. Quarto set in equilibrio solo nei primi scambi, poi la Morganti Insurance Brokers vola via verso il successo finale.

Il commento di coach Igor Sersale: “Abbiamo iniziato la partita con troppo timore, non abbiamo attaccato e abbiamo sbagliato molto. Dal secondo set siamo stati molto più sciolti, abbiamo messo ordine a muro e spinto di più col servizio. Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissi limitando il gioco avversario. Commettiamo ancora qualche leggerezza che ci toglie sicurezza, ma complessivamente abbiamo reagito molto bene a un primo set giocato sottotono. Dobbiamo imparare a essere più cinici: i set andavano chiusi prima. Nel complesso abbiamo messo un altro mattoncino nella nostra pallavolo e non era facile farlo in un derby”.

Tabellino: Colombo 3, Lucarelli 2, Conti 9, Scola 9, Vizzini 18, Rainoldi 10, Bernocchi (L1), Nessi, Giudici 1, Marelli 18, Pisano, Fumagalli, Arrigoni (L2). All.: Sersale e Lancini.

Coppa Regular Level: Volley Calolzio Blu – Securemme Olginate 3-2 (28-26, 25-18, 20-25, 20-25, 15-9)

Seconda sconfitta in Coppa Regular Level per le ragazze dell’Under 18, superate al quinto set sul campo del Volley Calolzio Blu. Nel primo set partenza sprint per le ragazze allenate da Marco Perego che però non riescono a chiudere a proprio favore e cedono ai vantaggi. Seconda frazione interpretata male dalle olginatesi, che poi riescono a pareggiare i conti con una bella rimonta nel terzo e nel quarto parziale. Rimonta non completata nel quinto, vinto dalle locali.

Under 18: Securemme Olginate – Volley Team Brianza Bianca 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

Pronto riscatto per l’Under 18, targata Securemme Olginate, che regola tra le mura amiche il Volley Team Brianza. Primo set combattuto anche a causa di diversi errori delle ragazze allenate da Marco Perego e Marianna Mainetti. Nella seconda e nella terza frazione di gioco le olginatesi gestiscono la partita senza particolari difficoltà, conquistando l’intera posta in palio.

Under 16: Alpha Volley Green – Cab Polidiagnostico Olginate 1-3 (18-25, 21-25, 25-22, 17-25)

Vittoria in trasferta per l’Under 16 Bianca, targata Cab Polidiagnostico Olginate, contro l’Alpha Volley Green. Le ragazze allenate da Paolo Lancini e Michele Lancini partono un po’ tese e non riescono ad esprimersi al meglio, ma grazie al servizio si aggiudicano il set. Nella seconda frazione le olginatesi iniziano bene e solo nel finale regalano qualche punto alle avversarie. Terzo parziale giocato male con errori che permettono alle brianzole di accorciare le distanze. Nel quarto set le nostre ragazze tornano a esprimere al meglio il proprio gioco e vanno a vincere il match.

Under 14: Ac Pagnano Volley – Gierre Olginate 1-3 (24-26, 25-20, 13-25, 25-27)

Secondo successo per l’Under 14, targata Gierre Olginate, che espugna il campo di gioco del Pagnano. Nonostante una prestazione deludente le ragazze allenate da Igor Sersale e Deborah Bonacina riescono a portare a casa i tre punti, aggiudicandosi primo e quarto set ai vantaggi, perdendo il secondo e vincendo nettamente il terzo.

Under 13: Pallavolo Missaglia – Mafra Due Olginate 0-3 (18-25, 10-25, 15-25)

Buona la prima per l’Under 13, targata Mafra Due Olginate, che supera la Pallavolo Missaglia nel match disputato a Barzanò. A parte l’inizio della partita, con le olginatesi un po’ contratte dalla paura dell’esordio, e l’inizio del terzo set, con un piccolo calo fisiologico nella concentrazione, brave le ragazze allenate da Michele Lancini e Giorgia Figini su tutti i fondamentali e con la giusta grinta agonistica.

Under 12: Asd Casatesport – Pol. Olginate Bianca 0-3 (4-25, 8-25, 2-25)

Debutto positivo per l’Under 12 Bianca (2009), che vince sul terreno di gioco del Casatesport. Le piccole underine allenate da Deborah Bonacina entrano in campo concentrate, sbagliano solo un servizio in tre set e sono molto brave nella gestione dei tre passaggi.

Under 12: Pallavolo Galbiate – Pol. Olginate Blu 0-3 (1-25, 2-25, 1-25)

Esordio positivo anche per l’Under 12 Blu (2008) sul campo della Pallavolo Galbiate. Le ragazze allenate da Luisa Aliverti e Ornella Viganò si impongono facilmente in tutti i tre set contro un’avversaria limitata da età ed esperienza.

Il programma del prossimo fine settimana