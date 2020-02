Pallavolo, Serie B. La Picco Lecco inizia il girone di ritorno alla grande

Vittoria casalinga per 3 a 0 contro Volley Parella Torino

Coach Gianfranco Milano : “Non abbiamo mai sottovalutato niente e nessuno”

LECCO – Si riparte con una vittoria! Il girone di ritorno di questo campionato di Serie B1 comincia con un netto 3-0 per l’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco che, sul campo “amico” del Bione vince in scioltezza contro la formazione piemontese del Volley Parella Torino, attualmente fanalino di coda della classifica.

Un primo set, giocato per gran parte in sostanziale equilibrio tra le due formazioni, vede le biancorosse di coach Milano far valere la loro forza un po’ su tutti i fondamentali e allungare definitivamente sul finale vincendo la frazione per 25-19.

A sorpresa, nel secondo parziale è la formazione ospite del Volley Parella a tentare la fuga: complice anche qualche errore delle lecchesi si portano infatti inizialmente sul 4-8. La reazione biancorossa non tarda ad arrivare e, con un giro al servizio di Dall’Igna e una crescita generale in tutti i fondamentali, viene prima rimontato e successivamente incrementato il vantaggio vincendo il set (25-20).

A senso unico, invece, il terzo e ultimo parziale di gioco: le ragazze dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco partono subito forte mettendo tra sé e le avversarie un cospicuo margine (21-12) che permette a coach Milano di poter concedere un meritato riposo alle giocatrici fin qui impiegate e dare spazio anche alle giovani Mainetti, Mandaglio e Ratti che non si sono fatte trovare impreparate. E’ proprio quest’ultima, la numero 8 biancorossa a chiudere set e partita, con un Ace, sul punteggio di 25-16. Top scorer e MVP di serata è Francesca Dalla Rosa con 14 punti seguita da Lancini e Martinelli, anche loro in doppia cifra, con rispettivamente 10 e 11 punti.

Si conferma dunque capolista del girone A, l’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco che nel prossimo fine settimana osserverà il previsto turno di riposo prima di incontrare, in un altro match casalingo, il 22 febbraio la formazione della CBL Costa Volpino.

Coach Gianfranco Milano a fine gara: “Sicuramente la partita sulla carta era a nostro favore visto la classifica ma come al solito, questi testacoda, nascondono sempre tante insidie soprattutto per chi è in alto. Abbiamo cercato di fare la nostra partita e l’abbiamo preparata come al solito anche per una questione di rispetto e di impegno da parte di tutte. Non abbiamo mai sottovalutato niente e nessuno. Se ci siamo allungati nel secondo set è stato sicuramente per merito loro, ma non per demerito nostro. Siamo stati bravi a chiudere i finali dei set anche allungando un po’ sulle avversarie. Bravi noi a tener duro e manifestare questo impegno anche con queste squadre. Volevamo iniziare questo girone di ritorno nel migliore dei modi senza fallire. Siamo in una fase di campionato in cui la stanchezza si accumula, questa settimana ci servirà per recuperare energie e riprendere la prossima settimana nel migliore dei modi per affrontare questo rush finale a pieno ritmo.”

Soddisfatta Francesca Dalla Rosa Milano: “Direi che la cosa più difficile di questa partita era proprio l’approccio. Il primo set abbiamo approcciato bene, le abbiamo aggredite ed eravamo li. Nel secondo set loro sono cresciute molto in battuta e noi siamo forse un po’ calate. Siamo state comunque brave a recuperare il gap che abbiamo inizialmente concesso e a vincere il set. Nel terzo set invece, abbiamo giocato come dovevamo approcciando il set nel migliore dei modi. Andiamo avanti per la nostra strada cercando di migliorare e ottenere sempre il miglior risultato possibile”.