Presentata la Runvinata 2024, si corre sabato 7 settembre

Aperte le iscrizioni alla 10^ edizione

Svelato il pacco gara per i tre percorsi griffato Rock Experience

LECCO – Presentata ufficialmente la Runvinata 2024 giunta alla sua 10^ edizione. La presentazione ieri, venerdì, presso il negozio Sport Hub di via Rivolta, con Rock Experience in qualità di sponsor tecnico della tripla gara. Serata in cui sono state aperte ufficialmente anche le iscrizioni che si potranno effettuare sul portale Endu o accedendo al sito ufficiale della Runvinata: https://www.runvinata.it/iscrizioni/

Per chi ancora non la conoscesse, la Runvinata è una gara di corsa in montagna che si snoda sulle pendici del monte Resegone, fino alla cima del Monte Magnodeno (per quanto concerne la gara lunga). Sono infatti tre i percorsi: verde, giallo e rosso.

Quello verde adatto a tutti, lungo 5 chilometri e con un dislivello positivo di 350 m, quello giallo leggermente più impegnativo ma comunque adatto a bambini e famiglie lungo 8 chilometri e con un dislivello positivo di 600 metri; infine il percorso rosso adatto a runner allenati ed escursionisti della lunghezza di 14 chilometri e 1160 metri di dislivello positivo.

Invariata quindi la formula, con le tre partenze dall’oratorio del Caleotto e arrivo per tutti all’oratorio di Germanedo.

Non mancherà il pacco gara che prevede la maglietta per chi si iscrive al percorso verde, maglietta e buff per gli iscritti al percorso giallo e maglietta, buff e borraccia per gli iscritti al percorso rosso.

Una decima edizione attesissima con il Comitato Organizzatore già al lavoro e sempre alla ricerca di volontari: “La vera forza di questo evento ed il motore che spinge ‘dietro le quinte’”, come dichiarano gli stessi organizzatori.

Runvinata è anche sinonimo di solidarietà, come spigano sempre gli organizzatori: “Quest’anno abbiamo deciso di appoggiarci all’associazione L’Arcobaleno società cooperativa sociale onlus ed alla loro campagna “i ricordi più belli possono svanire“, a sostegno degli anziani con demenza e Alzheimer e dei loro famigliari. Per ogni iscritto doneremo un euro”.

La data da segnare in rosso sull’agenda quindi è quella di sabato 7 settembre, per una storica 10^ edizione della Runvinata.