Rugby Lecco. Ufficializzato il calendario delle amichevoli

Calendario fitto per i rugbisti lecchesi.

Il prossimo week end la tre giorni valtellinese.

LECCO –Intenso programma di preparazione alla stagione per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Confermato il solito ritiro valtellinese e diverse amichevoli da qui al 20 ottobre, data dell’esordio nel campionato di Serie B.

La truppa bluceleste si sposterà venerdì in Valtellina per il ritiro di tre giorni, con triangolare fissato per sabato 7 settembre – contro il Rugby Delebio e il Rugby Sondrio – e scampagnata montana domenica 8.

Sabato 21 la formazione lecchese farà il suo esordio ufficiale al Bione nel 6° memorial “Bossini Tentorio”, che vedrà scendere in campo anche CUS Torino, Lumezzane e Franciacorta.

Il precampionato lecchese si concluderà con due amichevoli in trasferta: sabato 28 settembre si giocherà a Cernusco, venerdì 11 ottobre a Bergamo.

Altra data da segnare sul calendario è il quadrangolare che vedrà impegnata la U18, il 3° Memorial “Oso” Merino. Appuntamento sul campo del Bione domenica 22 settembre. Avversarie di giornata le formazioni giovanili di Como, Noceto e CUS Torino.