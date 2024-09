Runvinata 2024, nella lunga vincono Dario Rigonelli e Irene Girola

Nella gara media trionfano Paolo Brigatti ed Elena Caliò

Oltre 515 gli atleti al via. Nel percorso breve una festa per bambini e famiglie

LECCO – Oltre 500 atleti al via, sold-out tutti e tre i percorsi, quasi 200 volontari impegnati. Grande festa di sport e famiglie sui sentieri del Magnodeno. Dario Rigonelli e Irene Girola hanno trionfato nel percorso rosso, Paolo Brigatti ed Elena Caliò nel percorso giallo. Tantissime famiglie e bambini si sono divertite sul percorso verde.

La 10^ edizione della Runvinata ha confermato un copione ormai collaudato, grazie all’organizzazione del Comitato che coinvolge le tre parrocchie della Comunità Pastorale della Rovinata (Germanedo, Belledo e Caleotto). Anche il meteo è stato clemente regalando una giornata di sole.

Oltre 515 i runners al via, fissato come sempre al Caleotto, pronti a confrontarsi con i tre percorsi, verde, giallo e rosso, di tre differenti difficoltà: 5,5 km e 350 metri di dislivello per il verde; 8,0 km e dislivello di 600 metri il giallo; 15,0 km e 1140 metri di dislivello il rosso.

Percorso rosso

Il primo al traguardo è stato Dario Rigonelli dell’Osa Valmadrera che ha tagliato il traguardo in 1h28’44”. Dietro di lui il compagno di squadra Alex Scalzi in 1h30’40” e terzo Manuel Pizzolato in 1h37’07”. La prima donna al traguardo del percorso rosso è stata Irene Girola dell’Osa Valmadrera con il tempo di 1h48’41”, seguita da Valeria Bruna in 2h03’24” e Vasilica Nastrut del Ca Lizzoli in 2h07’39”.

Percorso giallo

Nel percorso medio, vincitore è stato Paolo Brigatti che ha tagliato il traguardo in 44’34”. Dietro di lui Stefano Meinardi (Osa Valmadrera) 46’45” e terzo Gabriele Valsecchi 46’48”. Al femminile vince Elena Caliò del Team Pasturo in 57’17”, seguita da Lisa Panzeri in 57’34” e Maria Fazzini (As Premana) in 1h02’08”.

Una festa di colori e sport attraverso le vie dei rioni di Caleotto, Belledo e Germanedo, quest’ultimo traguardo dell’evento. Lo speaker Gianluca Cine Corti, come al solito, ci ha messo del suo per animare l’arrivo e il pubblico, accogliendo tutti i concorrenti, dal primo all’ultimo, con grande calore. Tutta la gara è stata sponsorizzata da Rock Experience, con l’inconfondibile marchio ben visibile nelle magliette di concorrenti, volontari, membri dello staff.

A chiudere la serata il pasta party in oratorio, musica e le premiazioni con tantissimi premiati nelle varie posizioni ed anche con premi ad estrazione, perché la Runvinata è sì una gara, ma anche e soprattutto una festa per tutti!

Alcuni momenti della corsa…