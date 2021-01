Scherma. Quattro lecchesi al raduno della nazionale di scherma

Conferma ad alto livello per le atlete paralimpiche Brunati e Dalla Vedova

Convocare anche le sciabolatrici Maugeri e Mapelli

LECCO – Piacevole sorpresa per il Circolo della scherma di Lecco: quattro atlete della società lecchese sono state convocate per il raduno nella nazionale, con lo scopo di svolgere una sessione di allenamenti di alto livello con gli esperti allenatori azzurri.

Nella sezione olimpica sono state convocate le teenager Marina Maugeri e Francesca Mapelli. Le due ragazzine sono sciabolatrici interamente formate dal maestro Mirko Buenza nella casa d’armi lecchese, un vanto ulteriore per il circolo. Le atlete blucelesti si ritroveranno a Cascia (Pg) dal 17 al 19 gennaio 2021.

Nella sezione paralimpica non è una novità la convocazione di Sofia Brunati e Sofia Dalla Vedova, ormai tra le migliori interpreti della scherma paralimpica in Italia, almeno per quanto riguarda le nuove promesse. Lo stage che vedrà allenarsi Brunati e Dalla Vedova – che hanno già avuto l’onore di vestire la maglia azzurra in diversi appuntamenti internazionali – avverrà a Tirrenia (Pi) dal 20 al 25 gennaio 2021.